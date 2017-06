W Dubaju powstaje nowy megakurort

Właścicielem projektu o nazwie Marsa al-Arab jest firma Dubai Holding, która ofertę nowego kurortu kieruje zarówno do rodzin z dziećmi, jak i do klientów biznesowych.

Obiekt zajmie łącznie prawie 372 tysięcy metrów kwadratowych i będzie usytuowany na dwóch wyspach. Jedna z nich przeznaczona zostanie dla rodzin z dziećmi. To tu powstaną hotel i dwa parki rozrywki, z których jeden to istniejący od kilku lat kompleks wodny Wild Wadi. Teraz zostanie on unowocześniony i rozbudowany. Kolejnym będzie Marine Park, który ma pełnić rolę edukacyjno-rozrywkową.

Dodatkową atrakcją będzie teatr na tysiąc miejsc i drugi na 1,7 tysiąca miejsc - to w nim prezentowane będą, po raz pierwszy na Bliskim Wschodzie, występy Cirque du Soleil. W planach jest też muzeum pereł, wraz z farmą tych kamieni i inspirowanym ich motywem hotelem butikowym.

Z kolei na wyspie leżącej po lewej stronie od hotelu Burj Al Arab powstanie 140 luksusowych wilii i prywatna marina do dyspozycji mieszkańców, a także ekskluzywny hotel butikowy. W skład kompleksu Marsa al-Arab wejdzie także marina, klub jachtowy i 400 nowych punktów gastronomicznych. Kompleks zaoferuje też centrum kongresowe z przylegającym do niego hotelem.