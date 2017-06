Jednogwiazdkowe hotele coraz droższe

Jak informuje serwis w najnowszym raporcie, w kwietniu średnia cena noclegu w polskich hotelach wyniosła nieco ponad 194 złote, co oznacza wzrost rok do roku o 8,35 procent.

Tak jak w lutym wzrost najmocniej odczuli klienci rezerwujący hotele o standardzie jednej gwiazdki (52,45 procent, do 154 złotych 51 groszy) i w hotelach pięciogwiazdkowych (30,54 procent, do 420 złotych 26 groszy). Niewielki spadek średniej ceny noclegu (0,55 procent, do 153 złotych 72 groszy) zanotowano jedynie w przypadku obiektów niekategoryzowanych.

W kwietniu umocniła się pozycja hoteli trzygwiazdkowych. Obiekty o tym standardzie wybrało 49,29 procent użytkowników serwisu Hotele.pl, co w porównaniu z zeszłym rokiem oznacza wzrost o 1,13 punktu procentowego. Największy wzrost udziału w łącznej liczbie rezerwacji odnotowały jednak obiekty niekategoryzowane (wzrost o 2,18 punktu procentowego, do 15,07 procent udziału). Największą stratę w rynku rezerwacji odnotowano w przypadku hoteli czterogwiazdkowych, których udział zmalał o 1,36 punktu procentowego, do 19,34 procent.

W kwietniu, w porównaniu z czwartym miesiącem roku 2016, największy wzrost liczby rezerwacji zanotowały hotele w Gdańsku, których udział we wszystkich rezerwacjach zwiększył się o 0,95 punktu procentowego i sięgnął 3,8 procent. Częściej rezerwowano również hotele w Warszawie (wzrost o 0,7 punktu procentowego, do 26,6 procent) i w Łodzi (wzrost o 0,37 punktu procentowego, do 3,3 procent).

Spośród najczęściej wybieranych miast, drugi miesiąc z rzędu znaczny spadek udziału zanotował Wrocław (spadek o 1,38 punktu procentowego, do 7,8 procent) i Poznań (spadek o 1,12 punktu procentowego, do 5 procent).

Klienci serwisu Hotele.pl rezerwowali nocleg średnio na 9,8 dnia przed planowaną datą przybycia, czyli o dzień wcześniej niż w kwietniu 2016 roku.