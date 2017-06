Grecy poprawiają hotele

Jak wynika z najnowszego raportu opracowanego przez grecki Instytut Badań i Prognoz Turystyki (Institute for Tourism Research and Forecasts - ITEP), standard obsługi w tamtejszych hotelach jest stale podnoszony, informuje portal Greek Travel Pages. Yiorgos Tsakiris, prezes Greckiej Izby Hotelarskiej, podkreślał w czasie prezentacji analizy, że obecnie obiekty cztero- i pięciogwiazdkowe stanowią już 42,3 procent wszystkich hoteli w kraju. Jednocześnie spada liczba tych z kategorią jednej lub dwóch gwiazdek, a liczba obiektów trzygwiazdkowych jest stała.

Tsakiris, komentując wyniki badań, mówi, że jakość hoteli działających legalnie ma być odpowiedzią na konkurencję ze strony innych krajów i szarej strefy w samej Grecji. W tym ostatnim przypadku mowa o krótkoterminowym wynajmie prywatnych domów i mieszkań. – Jakość jest główną zaletą hoteli prowadzonych zgodnie z prawem i właśnie na niej należy się skupiać – uważa Tsakiris. Dodaje, że standard obiektów jest zapewniony dzięki nowemu systemowi klasyfikacji, który został opracowany przez Izbę.

Badanie pokazało ponadto, że nawet w czasie kryzysu hotele były pewnym miejscem pracy, i mimo że przychody z turystyki spadły w zeszłym roku, zatrudnienie wzrosło o 3,9 procent (wobec roku 2015). Co więcej, w branży hotelarskiej udział zatrudnionych kobiet wynosi 57 procent, co zdaniem autorów raportu pokazuje, że pracę mogą tu znaleźć osoby dyskryminowane w innych sektorach. Z analizy wynika jednak także, że problem sezonowości w greckim hotelarstwie nadal jest bardzo wysoki.

Tsakiris podaje, że Południowy Region Morza Egejskiego jest liderem w kilku hotelarskich kategoriach. Znalazł się on na pierwszym miejscu pod względem wielkości infrastruktury (2068 obiektów z 99,7 tysiąca pokoi), dysponuje też największą liczbą hoteli pięciogwiazdkowych (144) i zatrudnionych w branży hotelarskiej (35,91 tysiąca w 2016 roku). Najwięcej nowych ludzi zatrudnia się na Wyspach Jońskich, wzrost liczby pracowników wyniósł tam 15,5 procent rok do roku, kobiety pracę najczęściej znajdują natomiast w Grecji Środkowej (67,7 procent wszystkich zatrudnionych w branży zakwaterowania). Największy spadek zatrudnienia zanotowano natomiast w regionie północnej części Morza Egejskiego (o 10 procent rok do roku).