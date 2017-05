Grupa B&B Hotels z 15-procentowym wzrostem

Spółka podaje, że 24 marca renegocjowała swoje zadłużenie, co przyniesie jej oszczędności i będzie sprzyjało rozwojowi firmy.

Koncern przypomina też osiągnięcia z zeszłego roku: w marcu 2016 roku większościowym akcjonariuszem grupy została spółka inwestycyjna PAI Partners. W tym samym roku grupa przejęła od sieci Sidorme 15 hiszpańskich hoteli.

Plany rozwoju w Polsce zakładają otwieranie od jednego do pięciu nowych obiektów rocznie. W stolicy Małopolski, tuż przy Centrum Kongresowym ICE Kraków, powstaje szósty obiekt sieci. Pierwsi goście zanocują w nim jesienią. W planach są też hotele w Szwajcarii, Belgii, Austrii i Brazylii.

Koncern liczy, że do roku 2020 będzie miał 600 hoteli, co przełoży się na około 50 tysięcy pokoi. Jedna trzecia z nich ma stać we Francji, jedna trzecia w Niemczech, a pozostałe m.in. w Hiszpanii, Włoszech, Europie Środkowej i Brazylii.

Sieć B&B Hotels ma 399 hoteli. W Polsce obecna jest w Warszawie (154 pokoje), Łodzi (149), Wrocławiu (140), Katowicach (105) i w Toruniu (93). Pod koniec roku do miast tych dołączy również Kraków (130 pokoi).