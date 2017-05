Łódzki andel's hotelem z pomysłem 10-lecia

W konkursie "Hotel z pomysłem", organizowanym przez miesięcznik „Hotelarz", biorą udział hotele, które reprezentują interesujące rozwiązania architektoniczne, ciekawe pomysły użytkowe dla swoich klientów, są zlokalizowane w wyjątkowych miejscach albo wyróżniają się spośród konkurencji innymi cechami. W tym roku, w ramach podsumowania poprzednich edycji, wręczona została nagroda specjalna – „Hotel z pomysłem 10-lecia". Jej laureatem został andel's by Vienna House Łódź, należący do austriackiej grupy Vienna House. Obiekt został wybrany przez grono architektów, projektantów wnętrz, doradców hotelarskich i znanych w branży ekspertów. Poza nagrodą główną, hotel zajął również pierwsze miejsce wśród hoteli sieciowych. Nagrodę odebrała Katarzyna Niezgoda, dyrektor w Vienna House Poland.

- To ogromne wyróżnienie – komentuje, cytowana w komunikacie prasowym, Anna Olszyńska, dyrektor generalna andel's by Vienna House Łódź. - Nasz hotel został laureatem w konkursie „Hotel z Pomysłem" w 2009 roku. Nagroda przyznana ponownie po 8 latach jest dowodem na to, że pomimo upływu lat obiekt pozostaje unikalnym miejscem, wyjątkowym hotelem na mapie Polski, a co najważniejsze – ponadczasowym pod kątem architektury i wystroju - dodaje.

Nagrody rozdano podczas pierwszej edycji konferencji "Hotel Investment Trends Poland & CEE 2017", która odbyła się 17 maja 2017 roku.