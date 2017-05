Kobiety poprowadzą nowy hotel w Dubaju

Obiektem pokieruje Ghada Mahgoub. – Koncepcja hotelu umożliwi karierę zawodową ponad stu kobietom, przyczyni się też do realizacji celu wyznaczonego przez szejka Mohameda bin Raszida Al Maktouma, premiera Zjednoczonych Emiratów Arabskich, zwiększenia zatrudnienia kobiet – wyjaśnia cytowany przez portal Breaking Travel News prezes Time Hotels Mohamed Awadalla.

Obiekt będzie miał 232 pokoje, siłownię, basen, jacuzzi, cztery sale spotkań, centrum biznesowe i dwie restauracje. Dwa z sześciu pięter będą przeznaczone tylko dla kobiet, które będą mogły skorzystać z oferty przygotowanej specjalnie dla nich, w tym oddzielnej recepcji, opiekunki do dzieci, tabletów w pokojach, na których zaprezentowane będą kosmetyki i zabiegi, jakie mogą zostać przeprowadzone w pokojach. Kobietom będą też osobno zamawiane taksówki i dostaną one miejsca na oddzielnym parkingu.

W hotelarstwie ZEA większość pracowników to mężczyźni, w szczególności na stanowiskach kierowniczych. Tymczasem każdego roku szkoły przygotowujące do pracy w tej branży kończy mniej więcej taka sama liczba absolwentek co absolwentów. Awadalla jest zdania, że branża musi mocniej zachęcać kobiety do podejmowania pracy zawodowej.

– Time Asma Hotel będzie stale prowadzić nabór żeńskiego personelu, oferując szkolenia i wspierając kandydatki, w realizacji celów zawodowych – podkreśla Mahgoub.

Koncepcja ta jest nie tylko ukłonem w stronę kobiet, którym często trudniej jest osiągnąć sukces zawodowy niż mężczyznom, ale też strategią sprzedaży. Dlaczego? Bo - według Breaking Travel News - na świecie o podjęciu 80 procent podróży decydują kobiety. Pociąga to za sobą wydanie 125 miliardów dolarów.