Trzygwiazdkowy Focus powstanie w Poznaniu

Obiekt dołączy do hoteli trzygwiazdkowych Focusa, do której należą już obiekty w Gdańsku, Chorzowie, Szczecinie i Łodzi. Focus Hotel w Poznaniu będzie miał 94 pokoje, w tym pokoje w standardzie premium z widokiem na panoramę miasta, zaplecze konferencyjne, restaurację, bar, saunę, siłownię i parking podziemny.

Inwestorem jest firma Goldfinch 4. Otwarcie zaplanowano na drugi kwartał przyszłego roku.

Podobnie jak inne hotele sieci Focus, nowy obiekt będzie oferował szybki bezpłatny Internet Wi-Fi w całym budynku oraz darmowy dostęp do sauny i siłowni. Każdy pokój zostanie wyposażony w duże łóżko, przestronną łazienkę, telewizor, biurko do pracy oraz zestaw do parzenia kawy i herbaty. Ponadto goście otrzymywać będą kawę i kanapkę na wynos gratis, tak jak ma to miejsce we wszystkich obiektach sieci. Natomiast dzieci i młodzież do lat 18-stu, zakwaterowane w pokoju z rodzicami lub opiekunami, zgodnie ze standardem marki, będą nocować bezpłatnie.

- Podpisanie tej umowy to kolejny sukces na ścieżce rozwoju Focus Hotels. Cieszymy się, że zyskaliśmy zaufanie nowego inwestora, który docenił stosowany przez nas model biznesowy – mówi członek zarządu Focus Hotels Łukasz Płoszyński.

To już czwarta decyzja polskiej sieci Focus Hotels w sprawie dzierżawy w tym roku. Wcześniej FH ogłaszał podobne dotyczące obiektów w Sopocie, Warszawie i Hotelu Pod Orłem w Bydgoszczy. Focus Hotel Poznań będzie 13 obiektem sieci w kraju.

Właścicielem spółki Focus Hotels S.A.jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie Grupa Kapitałowa Immobile S.A. z siedzibą w Bydgoszczy. Grupa jest holdingiem spółek z takich sektorów jak przemysł, hotelarstwo, budownictwo, nieruchomości komercyjne i handel detaliczny. Znana wcześniej jako Grupa Kapitałowa Makrum.