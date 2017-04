Orbis sprostał oczekiwaniom

EBITDA grupy w pierwszym kwartale tego roku wzrosła o prawie 44 procent, osiągając 38,1 miliona złotych. Grupa zanotował stratę netto 11,2 miliona złotych. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosły 265,95 miliona złotych, co oznacza wzrost o 7,6 procent, licząc rok do roku.

- Pozytywna koniunktura gospodarcza w krajach regionu Europy Środkowo-Wschodniej, zwiększony popyt na usługi hotelarskie, jak również liczne oferty promocyjne i elastyczna strategia cenowa dostosowana do aktualnych warunków na poszczególnych rynkach przyczyniły się do wzrostu frekwencji oraz średniej ceny za pokój, a w efekcie przychodu na jeden dostępny pokój w hotelach grupy. W ciągu trzech miesięcy 2017 roku przychód przypadający na jeden dostępny pokój w hotelach własnych grupy Orbis wyniósł 126,7 złotego, czyli był o 9,5 procent wyższy niż w tym samym czasie rok wcześniej. W analizowanym okresie klienci hoteli grupy Orbis zapłacili średnio 212,1 złotego za pokój, tj. o 3 procent więcej niż w pierwszym kwartale zeszłego roku. Ponadto, od stycznia do marca 2017 roku odnotowano wzrost obłożenia hoteli własnych o 3,5 pkt procent (porównując rok do roku), do 59,7 procent - wyjaśniono w opublikowanym raporcie.

Na początku 2017 roku Orbis sfinalizował transakcję wykupu 5 dzierżawionych hoteli w Budapeszcie (łącznie 1150 pokoi). Ten krok umożliwi spółce sprawniejsze zarządzanie hotelami i poprawę wyników. W pierwszym kwartale 2017 roku Orbis poinformował także rynek o kolejnej transakcji wykupu dzierżawionego hotelu Sofitel Budapest Chain Bridge (357 pokoi), która zostanie zrealizowana w drugim kwartale tego roku. W dalszej kolejności rozważana jest możliwość sprzedaży tego hotelu, który pozostanie w grupie i będzie nadal zarządzany przez Orbis. Kontynuując restrukturyzację spółki w pierwszym kwartale tego roku Orbis zawarł umowy sprzedaży i franczyzy zwrotnej 2 hoteli w Polsce: Mercure Karpacz i Mercure Jelenia Góra. Celem tych transakcji jest skupienie obiektów należących do Orbisu w stolicach i głównych ośrodkach biznesowych państw regionu.

Spółka rozwija sieć hoteli - w pierwszym kwartale 2017 roku podpisano dwie umowy franczyzy na nowe obiekty: ibis Styles Warsaw City (220 pokoi) i MGallery by Sofitel Tarcin Forest Resort (64 pokoje), wchodząc tym samym na nowy rynek w Bośni i Hercegowinie. Niezależnie od rozwoju sieci, zgodnie ze strategią asset light, Orbis planuje inwestycje w cztery nowe własne obiekty: ibis Vilnius Center (164 pokoje), ibis Styles Warsaw (178 pokoi), ibis Styles Szczecin (148 pokoi) i ibis budget Gdańsk Posejdon (76 pokoi). Hotele te dołączą do grupy w nadchodzących latach.

W trakcie dzisiejszej sesji za akcje Orbisu płacono na giełdzie około 86 złotych, co oznacza spadek o 0,5 procent względem ceny odniesienia z poprzedniej sesji.