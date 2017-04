Hotelbeds i GTA łączą siły

Grupa Hotelbeds przejmuje dotychczasowego konkurenta, GTA Travel (nazwa handlowa spółki Global Travel Distribution, należącej do Grupy Kuoni). Działalność obu firm była zbieżna zarówno pod względem oferowanego produktu jak i zasięgu.

– Dzięki tej transakcji do rodziny Hotelbeds Group dołączy kolejny, świetny bank miejsc hotelowych – mówi Joan Vila, prezes Hotelbeds Group. W lutym firma ogłosiła, że włącza do koncernu Tourico Holidays, amerykańskie przedsiębiorstwo o tym samym profilu działania.

GTA sprzedaje nie tylko miejsca hotelowe, lecz także transfery i usługi dodatkowe, które można znaleźć w ofercie wielu agencji internetowych i stacjonarnych. Vila podaje, że GTA cieszy się mocną pozycją na Bliskim Wschodzie i w krajach Azji i Pacyfiku, a ekspansja w tych regionach znajduje się w strategii rozwoju koncernu. Hotelbeds jest z kolei silne w Europie, szczególnie w regionie Morza Śródziemnego i na Karaibach.

Przejęcie dotyczy spółek GTA Travel Holding Ltd, Kuoni Holdings Plc, a pośrednio także marek do nich należących: TravelCube i TravelBound. Należąća dotychczas do grupy marka MTS Globe wraca do poprzedniego właściciela, czyli do Remberta Eulinga, założyciela firmy. Transakcja musi zostać jeszcze zaakceptowana przez odpowiednie urzędy antymonopolowe. Strony nie ujawniły, jaka jest wartość fuzji.