Hotels.com: Czystość jest dla gości najważniejsza

Serwis rezerwacyjny Hotels.com podaje, że wynalazł wzór matematyczny na znalezienie idealnego noclegu. Portal skorzystał z 148 milionów zdań wyjętych z 25 milionów opinii o obiektach przesłanych przez swoich użytkowników. Hotele, które otrzymają najwyższe sumy punktów (i ocenę powyżej 4,7), zostały oznaczone jako "uwielbiane przez gości".

Punktacja naliczana jest automatycznie na podstawie wzoru: P25 + Cz35 + Ł10 + C2 + B + Ś + D7 + S + W + 1N, gdzie "P" oznacza przyjazny personel, "Cz" - czystość pokoju, "Ł" - wygodne łóżko, "C" - rozsądną cenę, "S"- spokój i ciszę w pokoju, "B" - basen, "Ś" - śniadanie w cenie, "D" - dystans i lokalizację, "W" - bezpłatne Wi-Fi, "N" - możliwość przyrządzania ciepłych napojów w pokoju, a "ZH" - ogólne zadowolenie z hotelu.

Dane zebrane przez Hotels.com pokazują, że czystość i komfort to czynniki 35 razy ważniejsze niż eleganckie śniadanie, luksusowy basen czy nowoczesny ekspres do kawy w pokoju. Darmowe Wi-Fi nie jest zaś tak ważne, jak przyjazna obsługa hotelu.

- Marzymy o luksusowych hotelach i słonecznych plażach, ale to, co jest dla nas najważniejsze w wyborze hotelu, związane jest z ludzką naturą. Czynniki, na których zależy klientom, to te związane z podświadomością i podstawowymi potrzebami człowieka. Z psychologicznego punktu widzenia ryzyko i dyskomfort przeważają nad pozytywnymi wrażeniami 5 do 1, więc nic dziwnego, że podróżni przywiązują większą wagę do kwestii takich jak wygoda i czystość, niż do luksusowych basenów czy restauracji - mówi, cytowany w komunikacie prasowym, dr Simon Moore, psycholog specjalizujący się w badaniu konsumentów.