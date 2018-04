Mniej chętnych na nocleg w trzech gwiazdkach

W lutym najmocniej podrożały noclegi w obiektach niekategoryzowanych i hotelach o standardzie jednej gwiazdki. Mimo to najwięcej udziału w rynku straciły hotele trzygwiazdkowe - podaje serwis Hotele.pl

Z danych serwisu Hotele.pl wynika, że w lutym œrednia cena noclegu sięgnęła 235 złotych 35 groszy i była o 2,23 procent wyższa niż rok wczeœniej. Najmocniej podrożały noclegi w obiektach niekategoryzowanych (wzrost o 2,84 procent, do 186 złotych 96 groszy) i w hotelach o standardzie jednej gwiazdki (wzrost o 2,77 procent, do 166 złotych 65 groszy).

Œrednia cena noclegu wzrosła we wszystkich typach obiektów. Najmniejszy wzrost odnotowano w przypadku hoteli 2-gwiazdkowych (wzrost o 0,53 procent, do 196 złotych 5 groszy).

Luty był kolejnym miesišcem, w którym serwis zaobserwował w łšcznej liczbie rezerwacji znaczny spadek udziału hoteli 3-gwazdkowych. W analizowanym okresie udział ten wyniósł 48,11 procent i był o 2,12 punktu procentowego niższy niż w tym samym okresie rok wczeœniej. W analizowanym okresie udział w rynku rezerwacji powiększyły najdroższe obiekty: o standardzie czterech gwiazdek (udział 23,42 procent, wzrost o 1,2 punktu procentowego) i hotele 5-gwiazdkowe (udział 2,19 procent, wzrost o 0,48 punktu procentowego). Największy wzrost udziału w rynku uzyskały jednak obiekty nieskategoryzowane. W lutym wybrało je 14,62 procent klientów serwisu Hotele.pl, co oznacza wzrost (w ujęciu rok do roku) o 1,93 punktu procentowego.

W lutym największa liczba rezerwacji przypadła na hotele w Warszawie, których udział w łšcznej liczbie rezerwacji wyniósł 25,9 procent (wzrost o 2,14 punktu procentowego, porównujšc rok do roku). Drugim co do popularnoœci miastem był Wrocław (7,6 procent, spadek o 0,2 punktu procentowego), a trzecim - Poznań (5 procent, spadek o 0,33 punktu procentowego).

Klienci serwisu Hotele.pl rezerwowali nocleg œrednio na 7 dni przed planowanš datš przyjazdu, czyli o 0,24 dnia póŸniej niż w tym samym czasie rok wczeœniej.