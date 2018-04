Bidroom wyróżniony przez Tourism Trends Awards

Jury konkursu Tourism Trends Awards 2018 przyznało platformie do rezererwacji hotelii Bidroom.com pierwsze miejsce w kategorii "IT dla turystyki"

Bidoom.com to bezprowizyjna platforma do rezerwacji noclegów, oferujšca podróżnym zniżki od 5 do 25 procent w 120 tysišcach hoteli w 128 krajach.

7 kwietnia Marcin Wesołowski, dyrektor operacyjny Bidroom.com, odebrał nagrodę w Gdańsku podczas gali zamykajšcej 9 konferencję Nowe Trendy w Turystyce. Tš edycję odwiedziło prawie 500 profesjonalistów i przedsiębiorców z branży turystycznej.

- Na każdej konferencji prezentujemy platformę nie tylko jako produkt, ale też jako korzystnš i bezprowizyjnš alternatywę do konkurencyjnych platform rezerwacyjnych z wysokimi odsetkami dla poœredników - mówi, cytowany w komunikacie prasowym, Michael Ros, prezes Bidroom.com.