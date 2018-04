Była fabryka Fiata, będą targi i konferencje

Hale warszawskiej fabryki FSO na Żeraniu, z zachowaniem wielu oryginalnych elementów, zostanš przekształcone w centrum konferencyjne - jedno z największych w Polsce

– Inwestorzy bardzo często decydujš się na to, żeby wyburzyć istniejšce obiekty i stawiać je od nowa. Ten obiekt nie jest pod opiekš konserwatora zabytków, więc teoretycznie istniała taka możliwoœć, ale zadecydowaliœmy, że utrzymamy jego unikalny charakter - mówi Bartosz Sosnowski, wiceprezes Centrum Targowo-Kongresowego, operatora GlobalExpo. - To bardzo ciekawy, postindustrialny projekt, ale wymaga o wiele większych nakładów i pracy, niż gdybyœmy budowali od zera. Zostały oryginale stropy, filary, suwnica – dodaje.

Poniżej dalsza częœć artykułu

Na terenie dawnej Fabryki Samochodów Osobowych w Warszawie powstaje nowoczesny, wielofunkcyjny kompleks, na który złożš się: centrum targowo-konferencyjne GlobalExpo, hotel klasy biznesowej (operatorem ma być jedna z największych, międzynarodowych sieci hotelowych), nowoczesny biurowiec i centrum wyposażenia wnętrz, designu i budownictwa, w którym znajdš się showroomy firm z branży wykończeniowej. Całoœć zajmie powierzchnię użytkowš 60 tysięcy metrów kwadratowych i ma zostać oddana do użytku jeszcze w tym roku (I etap). Inwestycja to pierwszy projekt rewitalizacyjny częœci pofabrycznych terenów FSO na warszawskim Żeraniu.

– Ostatniš funkcjš tego obiektu – dawnych hal magazynowych FSO na Żeraniu – była montażownia skrzyń biegu do samochodów Daewoo. My inwestujemy tu od ponad roku – opisuje Sosnowski.

Cały kompleks został zaprojektowany z zachowaniem charakteru hal magazynowych zbudowanych w latach 70. Koncepcja architektoniczna zakłada pozostawienie elementów zwišzanych z funkcjonalnoœciš dawnej hali, m.in. wykorzystywanej w przeszłoœci suwnicy, trakcji kolejowej prowadzšcej bezpoœrednio do obiektu i czterotonowej windy towarowej.

– To bardzo ciekawy architektonicznie projekt ze względu na wyglšd i jego funkcjonalnoœci. Suwnice, podwieszenia – takie techniczne elementy będš bardzo ciekawe, ale przede wszystkim funkcjonalne z punktu widzenia biznesowego i targowego. W tym obiekcie będziemy mogli zrobić coœ, czego nie można zrobić nigdzie indziej w kraju – wjechać do œrodka pocišgiem, a nawet wprowadzić samoloty œredniej wielkoœci – mówi Bartosz Sosnowski.

Projekt powstaje na dziesięciohektarowej działce przy skrzyżowaniu stołecznej obwodnicy – Trasy Toruńskiej S8 i ulicy Modlińskiej, czyli przy najruchliwszym węŸle komunikacyjnym Warszawy. Dla biznesu to jedna z najlepszych lokalizacji. Tylko przez most Grota-Roweckiego przejeżdża ponad 180 tys. samochodów na dobę, kolejne tysišce będš mijać nowe centrum wzdłuż Wisły. W bezpoœrednim sšsiedztwie jest pętla tramwajowa i autobusowa, a niedaleko stacja kolejowa, na której zatrzymujš się pocišgi z Okęcia i Modlina.

– W pierwszym etapie otwieramy GlobalExpo, czyli Centrum Targowo-Kongresowe z piętrem konferencyjnym o kubaturze około 20 tysięcy metrów kwadratowych. Ta częœć zostanie uruchomiona w lecie tego roku, najpóŸniej na poczštku sierpnia. W drugim etapie otworzymy hotel na 163 pokoje, który będzie zrealizowany w drugim kwartale przyszłego roku. Trzecim etapem jest galeria wyposażenia wnętrz i budownictwa, ale to jest pieœń przyszłoœci – mówi Sosnowski.

Wiceprezes spółki, która będzie zarzšdzać GlobalExpo, podkreœla, że projekt będzie unikalny nie tylko w skali samej Warszawy, lecz także całej Polski – w całym regionie nie ma pod jednym dachem tak dużej powierzchni targowo-kongresowej. Na dwóch kondygnacjach obiekt pomieœci szeœć sal konferencyjnych różnych wielkoœci, dużš salę eventowš na 2,6 tys. osób (z możliwoœciš dowolnej aranżacji, np. podzielenia na mniejsze sale), największš w Warszawie halę targowš o powierzchni 12,5 tys. metrów kwadratowych oraz restaurację na 350 miejsc. Pierwsze konferencje i spotkania majš się odbywać w nowym centrum już w drugiej połowie tego roku.

– Na mapie gospodarczej Warszawy – mamy nadzieję, że również Polski – to będzie bardzo istotny punkt. To najbardziej funkcjonalnym obiekt, jaki można sobie wyobrazić z punktu widzenia organizacji wydarzeń biznesowych, targowych czy konferencyjnych. A ponieważ na miejscu będzie też hotel, myœlę, że œcišgniemy do Warszawy bardzo wiele imprez, które do tej pory odbywały się w innych miastach. Rocznie będzie się tu odbywać kilkadziesišt imprez, każdorazowo do Warszawy będzie przyjeżdżać od kilku do kilkudziesięciu tysięcy ludzi, którzy będš tu korzystać z zaplecza gastronomicznego, sklepowego, miejskiego – mówi Sosnowski.

Wiceprezes spółki Centrum Targowo-Kongresowe podkreœla że cała inwestycja bardzo dobrze wpisuje się w program rewitalizacji tej częœci Warszawy, realizowany przez miasto. – Współpracujemy z miastem, mamy m.in. projekt stworzenia na naszym terenie œcieżek rowerowych, które docierałyby do Portu Żerańskiego – mówi Sosnowski.

Inwestycję realizuje spółka GlobalExpo, natomiast zarzšdzać niš będzie spółka Centrum Targowo-Kongresowe (dawne MT Polska), która prowadzi już centrum targowe przy ul. Marsa.

– Już w tej chwili mamy dosyć duże obłożenie, wieloletnie umowy z klientami. Zresztš ogromna większoœć podmiotów, które były z nami w dotychczasowym Centrum na Marsa, podpisała umowę i przenosi się z nami do nowego obiektu. Mamy też kilku organizatorów zagranicznych, ale będziemy o tym informować na bieżšco już po otwarciu – opisuje Sosnowski.