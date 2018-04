Hotel Edison dołączył do Best Western

Z poczštkiem kwietnia sieć Western Hotels & Resorts powiększyła się o nowy obiekt - hotel Edison, położony w Braniewie pod Poznaniem

Hotel, zlokalizowany przy ul. Wypoczynkowej 60, położony jest nad Jeziorem Kierskim, w niewielkiej odległoœci od centrum Poznania (12 km) i portu lotniczego Poznań-Ławica (4 km). Obiekt oferuje 100 miejsc noclegowych w pokojach jedno- i dwuosobowych oraz w apartamentach, z których okien roztacza się widok na jezioro lub park. Wszystkie pokoje wyposażone sš w telewizory z dostępem do telewizji satelitarnej i bezpłatne łšcze internetowe.

Poniżej dalsza częœć artykułu

Hotelowi goœcie majš do dyspozycji restaurację Lumiere Restaurant & Wine. Szef kuchni Jakub Kasprzak przygotował menu z daniami z polskiego mięsa, m.in. grillowanymi stekami z sezonowanej wołowiny, dojrzewajšcej na oczach goœci w przeznaczonych specjalnie do tego procesu szafach. Za dobór win odpowiadajš zaœ sommelierzy z winoteki Foodwine.

Obiekt dysponuje w pełni wyposażonym zapleczem konferencyjno-szkoleniowym, całorocznym, klimatyzowanym namiotem biesiadnym o powierzchni 450 metrów kwadratowych oraz terenami piknikowymi i rekreacyjnymi nad Jeziorem Kierskim. Goœcie mogš pozostawić swoje pojazdy na bezpłatnym, monitorowanym parkingu.

- Best Western Hotel Edison to jedna z trzech inwestycji, które aktualnie realizujemy w Poznaniu lub jego bliskich okolicach. Dwie pozostałe to nowo powstajšce obiekty - Edison Park Hotel BW Premier Collection oraz Sure Hotel Old Town. Właœcicielem trzech hoteli sš spółki należšce do Grupy Hotel Edison – opisuje cytowana w komunikacie prasowym Saija Kekkonen, dyrektor zarzšdzajšca sieciš Best Western w Finlandii, krajach bałtyckich, Polsce i Rosji.

Grupa Hotel Edison zajmuje się prowadzeniem inwestycji na rynku nieruchomoœci komercyjnych, zarzšdzaniem obiektami hotelowymi oraz działalnoœciš gastronomicznš i winiarskš.