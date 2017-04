W lutym najtańsze hotele poszybowały w górę

Z danych portalu wnika, że średnia cena noclegu wyniosła w lutym 196 złotych 30 groszy i była o 3,94 procent wyższa niż w tym samym czasie rok wcześniej.

Porównując noc do nocy, średnia cena pokoju w największym stopniu wzrosła w obiektach jedno- i pięciogwiazdkowych - o 36,4 procent (do 141 złotych 6 groszy) i 30,38 procent (do 380 złotych 62 groszy). Symboliczny 0,28-procentowy spadek średniej ceny odnotowano w przypadku hoteli o standardzie 4 gwiazdek. W efekcie lutowe ceny wynosiły w nich 249 złotych 10 groszy. O 3,37 punktu procentowego spadło też zainteresowanie noclegiem w tym standardzie. Ostatecznie udział tych hoteli w łącznej liczbie rezerwacji wyniósł 22,24 procent.

Z kolei największym wzrostem udziału mogą się pochwalić obiekty nieskategoryzowane, które w ujęciu rok do roku zyskały 2,26 punktu procentowego. Tym samym ich udział w rezerwacjach w lutym wyniósł 12,95 procent. Niezmiennie najczęściej wybieranymi hotelami są obiekty o standardzie 3 gwiazdek. W lutym hotele z tej kategorii wybrało 49,64 użytkowników serwisu.

Serwis zanotował też wzrost zainteresowania Łodzią jako celem podróży. Udział obiektów noclegowych z tego miasta we wszystkich rezerwacjach wzrósł o 1 punkt procentowy, do 3,77 procent. Był to największy wzrost udziału spośród najbardziej popularnych miast w tym okresie. Największy spadek popularności zanotowały zaś Wrocław (spadek o 0,6 punktu procentowego, do 7,74 procent) i Poznań (spadek o 0,57 punktu procentowego, do 5,58 procent).

Klienci Hotele.pl rezerwowali hotele średnio na 9 dni przed planowanym noclegiem, o jeden dzień wcześniej niż w lutym 2016 roku.