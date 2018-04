Brytyjczycy sprawdzą, jak Airbnb chroni klientów

Należy szybko wyjaœnić kwestie zwišzane z bezpieczeństwem klientów rezerwujšcych przez platformy typu Airbnb - uważajš brytyjscy parlamentarzyœci należšcy do All-Party Parliamentary Group

Zajmujšca się turystykš i hotelarstwem grupa polityków z APPG (reprezentujšcej wszystkie ugrupowania polityczne w parlamencie) zażšdała pilnego wyjaœnienia kwestii zwišzanych z bezpieczeństwem klientów korzystajšcych z zakwaterowania zamówionego na portalach typu Airbnb - podaje brytyjski portal branżowy Travel Weekly. To pokłosie badania turystycznego rynku działajšcego w ramach ekonomii współdzielenia.

Poniżej dalsza częœć artykułu

– Istniejš dowody, że w nowych modelach biznesowych nie przestrzega się regulacji BHP – mówił Gordon Marsden, przewodniczšcy grupy parlamentarnej APPG w czasie konferencji zorganizowanej przy okazji Tygodnia Angielskiej Branży Turystycznej (English Tourism Week). – Agencje do spraw zdrowia i bezpieczeństwa miały trudnoœci z kontrolš tych firm. Istnieje prawdopodobieństwo, że klienci korzystajšcy z usług turystycznych w ramach ekonomii współdzielenia sš mniej chronieni. To ważne, by rozwój rynku nie odbywał się kosztem zdrowia i bezpieczeństwa, standardów i obsługi – dodał.

Jego zdaniem, poza wspieraniem rozwoju turystyki jako takiej, politycy powinni pilnować więc, by wszystkie przedsiębiorstwa pracowały według tych samych standardów, m.in. zwišzanych z BHP. Obecnie kontrola przestrzegania tych przepisów w obiektach udostępnianych w ramach ekonomii współdzielenia jest jednak niemożliwa. Koncerny odmawiajš bowiem udostępniania informacji o gospodarzach, powołujšc się na ustawę o ochronie danych osobowych.

Mardsen zwracał uwagę, że coraz więcej profesjonalnych usługodawców korzysta z tej formy sprzedaży, a obiekty sš przeznaczane na działalnoœć stricte komercyjnš. Jego zdaniem na niekontrolowanym wzroœcie ekonomii współdzielenia cierpi również rynek nieruchomoœci. Wiele mieszkań jest wynajmowanych tylko na krótko, co negatywnie odbija się na lokatorach.

– Proponuje się, żeby nie regulować koniecznie ekonomii współdzielenia, ale w takim przypadku rzšd powinien zderegulować segment bed and breakfast – uważa Mardsen.

APPG przedstawiło podczas spotkania szeœć rekomendacji dla branży opartych o zasadę, że wszystkie firmy muszš działać według tych samych standardów.