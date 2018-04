Novotel ze specjalną ofertą na mundial

W trakcie tegorocznych mistrzostw œwiata w piłce nożnej Novotel zorganizuje strefy kibica w swoich 23 hotelach w Europie Œrodkowo-Wschodniej. Wprowadzi też specjalnš ofertę dla kibiców

– Zaangażowanie marki Novotel w sport do tej pory było bardziej lokalne – opisuje Marcin Paliwoda, dyrektor operacyjny Novotel Wrocław Centrum Hotele organizowały pobyty sportowców przy okazji takich imprez jak mistrzostwa Europy w piłce nożnej, mistrzostwa œwiata w siatkówce czy zeszłoroczne World Games we Wrocławiu. Partnerujemy też wielu imprezom, szczególnie biegom. Teraz do wspólnego kibicowania chcemy zaprosić kibiców piłkarskich we wszystkich hotelach Novotel w Polsce i Europie Œrodkowej organizujemy strefy kibica i mnóstwo animacji. Będziemy też goœcić studia sportowe i wspólnie przeżywać piłkarskie emocje - dodaje.

Pod należšcš do Grupy Accor markš Novotel działa w Polsce 13 hoteli w 8 miastach, m.in. w Warszawie, Krakowie, Gdańsku i we Wrocławiu. W tym ostatnim, przy okazji towarzyskiego meczu Polska – Nigeria w zeszły pištek, ruszyło studio meczowe. Goœćmi studia, które poprowadził dziennikarz Michał Pol, byli Maciej Szczęsny, były bramkarz reprezentacji Polski, dziennikarz Antoni Bugajski i Piotr Celeban, piłkarz Œlšska Wrocław. Na fanów czekało też wiele dodatkowych, piłkarskich atrakcji w specjalnej strefie kibica w ramach „Novotel Football Night".

To pierwsze z wydarzeń zaplanowanych do lipca tego roku, w ramach których Novotel zorganizuje strefy kibica we wszystkich 23 hotelach w Polsce i całej Europie Œrodkowo-Wschodniej. Marka współpracuje przy projekcie z portalem Onet.pl. Z kolei kampanię realizuje specjalizujšca się w marketingu sportowym agencja Arskom Group.

Zapoczštkowana właœnie kampania to pierwsze działania marki Novotel na polskim rynku zwišzane z piłkš nożnš. Marka zaprosi do wspólnego przeżywania sportowych emocji podczas specjalnych, piłkarskich eventów, a w trakcie mistrzostw wprowadzi dedykowanš ofertę dla kibiców. W ramach współpracy z redakcjš sportowš Onet.pl powstał też specjalny portal, który dostarcza kibicom aktualnoœci i ciekawostek o futbolu.

Dyrektor Novotel Wrocław Centrum podkreœla, że wszystkie wydarzenia zaplanowane w ramach kampanii będš otwarte nie tylko dla goœci hotelowych, ale dla wszystkich mieszkańców i kibiców.

– Dużym wyzwaniem dla hoteli jest sprawić, aby mieszkańcy miasta i lokalna społecznoœć również przyszła do hotelu, korzystała z gastronomii. Istnieje pewien stereotyp, że hotel to miejsce dla goœci i że nie można tutaj przyjœć z miasta, na przykład żeby coœ zjeœć. Chcemy złamać ten stereotyp, otworzyć nasze drzwi, powiedzieć: „przyjdŸcie, kibicujcie z nami, mamy tutaj dobre jedzenie, można się czegoœ napić, sš duże ekrany i możemy wspólnie przeżywać te emocje". W ten sposób chcemy sprawić, żeby społecznoœć lokalna też stała się naszymi klientami – mówi Paliwoda.

Mistrzostwa Œwiata w piłce nożnej odbędš się w Rosji i potrwajš od 14 czerwca do 15 lipca. Spotkania zostanš rozegrane na 12 stadionach w 11 miastach, m.in. w Moskwie (mecz otwarcia i finał), Jekaterynburgu, Kaliningradzie i Sankt Petersburgu.