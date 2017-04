Krakowski Hilton Garden Inn Airport ma specjalistkę od konferencji

Piątkowska jest związana z branżą hotelarską od prawie 9 lat. Jest absolwentką kierunku turystyka i rekreacja w Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie. Pracowała między innymi w hotelach Santorini i Swing. W trakcie kariery pełniła także funkcję menedżera w hotelu Kompleks Beskid w Spytkowicach, w którym była odpowiedzialna za kompleksowe działania operacyjnie, sprzedaż i wizerunek. W 2015 roku dołączyła do zespołu Hilton Worldwide w Doubletree by Hilton Krakow & Hampton by Hilton, gdzie zajmowała się sprzedażą grupową segmentu leisure.

W Hiltonie Piątkowska jest odpowiedzialna za promocję usług hotelarskich, gastronomicznych i konferencyjnych, przygotowanie ofert oraz nawiązywanie i tworzenie długofalowych relacji z klientami.

Hotel Hilton Garden Inn Kraków Airport znajduje się tuż przy lotnisku Balice, 12 km od historycznej części Krakowa. W obiekcie mieści się 155 pokojów. Z myślą o turystach biznesowych przygotowano nowoczesne części wspólne, dziewięć sal konferencyjnych, jedną salę posiedzeń oraz 370 metrów kwadratowych powierzchni konferencyjno-kongresowej.