Amerykańscy hotelarze oskarżeni o zmowę

Choice Hotels, Hiltonowi, Hyattowi, InterContinentalowi, Marriottowi i Wyndhamowi wytoczono właœnie w USA pozew zbiorowy. Klienci zarzucajš tym hotelowym koncernom zmowę przy ustalaniu strategii sprzedaży

Skarżšcymi sš dawni klienci hoteli należšcych do sieci Choice Hotels, Hilton, Hyatt, InterContinental, Marriott i Wyndham. Zarzucajš oni tym koncernom stosowanie nielegalnych praktyk majšcych na celu wyeliminowanie z wyników wyszukiwania konkurencyjnych obiektów i zamrożenie internetowych agencji turystycznych, takich jak Priceline czy Expedia. Informację o sprawie podajš liczne amerykańskie media, w tym portal Court House News, którego artykuł przytacza na swoim koncie na Twitterze kancelaria Hagens Berman reprezentujšca pozywajšcych.

Poniżej dalsza częœć artykułu

W pozwie napisano, że eliminacja konkurentów z wyników wyszukiwania spowodowała, że miliony klientów zostało poszkodowanych, a łšczne straty z tego tytułu to miliardy dolarów rocznie. Główna pozywajšca, Karen Tichy, twierdzi, że w ostatnich trzech latach kilkakrotnie rezerwowała pokoje poprzez wyszukiwarkę Google'a i zauważyła, że kiedy szukała obiektów należšcych do Marriotta, w wynikach nie pojawiały się oferty innych marek. W końcu zaczęła więc szukać propozycji przez stronę Marriotta. Teraz jednak uznała, że płaciła za pokoje więcej, ponieważ nie miała dostępu do propozycji konkurencji.

W pozwie zbiorowym firmy sš oskarżane o to, że w 2015 roku zawarły porozumienie, na mocy którego miały nie konkurować ze sobš o klientów kupujšcych zakwaterowanie w internecie. Stosowały też niedozwolone praktyki, które utrudniały agencjom internetowym reklamowanie się za poœrednictwem słów kluczowych odnoszšcych się do marek hotelowych. Przykładowo, po wpisaniu hasła „Hilton" system nie pokazywał ofert dla Hyatta i vice versa.

Celem tych działań było - zdaniem Tichy - uniemożliwienie porównania konkurencyjnych ofert, przez co przepływ informacji od sprzedawcy do kupujšcego był ograniczony. To skutkowało podniesieniem cen transakcji i wynajęcia pokoju hotelowego kupowanego w sieci, ponieważ hotelarze nie musieli przejmować się, że agencje internetowe czy ich bezpoœredni konkurenci zaproponujš bardziej atrakcyjne oferty.

Szacuje się, że praktykš, która stosowana była w latach 2015-2017, objętych było 60 procent dostępnych pokojów hotelowych. Tichy twierdzi, że sieci zawarły w tej sprawie porozumienie.

Rzecznicy prasowi Hyatta i Hiltona poinformowali, że nie mogš udzielać komentarzy na temat toczšcych się spraw. Także przedstawiciel Marriotta stwierdził, że firma analizuje oskarżenie i nie może na razie nic więcej w tej sprawie powiedzieć. Pozostałe sieci nie odpowiedziały zaœ na zapytanie portalu w wyznaczonym czasie.