Grecki hotel kupię

W tym roku, według różnych szacunków, do Grecji przyjedzie od 28 do 30 milionów turystów. Rosnące zainteresowanie gości zagranicznych już teraz przekłada się na wyższą gotowość inwestorów do kupowania luksusowych hoteli, które mogą być rozbudowane lub unowocześnione.

Jak podaje portal Naftemporiki.gr, w całym 2016 roku i w początkach roku 2017 roku doszło do przejęcia 10 obiektów noclegowych, w tym 8 prosperujących. Łączna kwota tych transakcji szacowana jest na 800 milionów euro. Dla porównania, w latach 2012-2015 dokonano zaledwie 12 takich inwestycji.

Wśród wspomnianych transakcji znajduje się sprzedaż hotelu Athens Hilton w Atenach, Astir Pallas w Asteras Vouliagmeni na południowy wschód od Aten, a także dwóch obiektów na Korfu i jednego na Kos. Wszystkie kupiła firma Ikos Sani Group. Ostatnio koncern ten kupił również hotel Capsis w Salonikach.

Jednak, jak przewidują greccy ekonomiści, prawdziwe tsunami inwestycji nadejdzie z chwilą, kiedy rząd poluzuje przepisy kredytowe, m.in. umożliwiając sprzedaż przeterminowanych pożyczek do funduszy restrukturyzacyjnych.