Kuba potrzebuje nowych hoteli. I to szybko

Pierwszy rekord pobity został w 2015 roku, kiedy do kraju przyjechało 3,5 miliona gości, czyli o 17,4 procent więcej niż w roku 2014. W 2016 liczba ta zwiększyła się do ponad 4 milionów ludzi, co oznacza wzrost o prawie 14,5 procent rok do roku - informuje portal Travel Week. Według kubańskiego portalu Granma, który powołuje się na dane zaprezentowane przez tamtejsze Ministerstwo Turystyki, w tym roku wyspę odwiedzi ponad 4,1 miliona gości.

Z danych kubańskiego Urzędu Statystycznego z okresu od stycznia do października 2016 roku wynika, że liczba turystów z Polski zwiększyła się na Kubie o 144,7 procent (rok do roku). Tylko w ciągu pierwszych 6 miesięcy zeszłego roku na wyspę przyjechało prawie 18,5 tysiąca Polaków.

Najliczniejszą grupę turystów niezmiennie stanowią jednak Kanadyjczycy, choć w zeszłym roku przyjechało ich - za sprawą niekorzystnych kursów walut - nieco mniej niż zazwyczaj. Podczas gdy w całym 2015 roku było ich 1,3 miliona, to do października 2016 wakacje na wyspie zdecydowało się spędzić około milion z nich. Rośnie za to liczba klientów ze Stanów Zjednoczonych i z Zachodniej Europy: Niemiec, Wielkiej Brytanii, Francji, Włoch i Hiszpanii.

Aby spełnić wymagania turystów, kraj musi zainwestować w poprawę jakości usług. Tylko w tym roku, według portalu Travel Week, na Kubie ma powstać 7 nowych luksusowych obiektów o łącznej liczbie 3673 pokojów. Wśród inwestorów znajdują się takie sieci jak Iberostar (hotele: Iberostar Bella Vista Varadero z 827 pokojami w Varadero i Iberostar Holguin z 638 pokojami w Holguin) czy Kempinski (hotel Gran Hotel Kempinski Manzana z 246 pokojami w Hawanie). Nowe obiekty pojawią się też na wyspach Cayo Guillermo (łącznie 1050 pokojów w dwóch hotelach) i Cayo Santa Maria (łącznie 912 pokojów w dwóch obiektach).