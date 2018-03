Ibis Kraków Centrum z odnowionymi pokojami

19 wyremontowanych pokojów czeka na goœci hoteli ibis Kraków Centrum. Władze obiektu zapewniajš, że to nie koniec modernizacji

Dyrektor hotelu Maciej Naziębłło planuje w przyszłoœci odœwieżenie kolejnych pokojów. Jak mówi, to dopiero poczštek zmian, dzięki którym goœcie lepiej odczujš komfort marki.

19 oddanych właœnie do użytku pokojów urzšdzonych zostało w lekkim, nowoczesnym stylu, nawišzujšcym do skandynawskich wnętrz. Utrzymane sš w neutralnych, ciepłych barwach z akcentami mocniejszych kolorów i dużš iloœciš jasnego drewna. Pokoje wyposażone sš w łóżka Sweet bed by ibis.

W hotelu dostępny jest nieograniczony internet bezprzewodowy. W pokojach do dyspozycji goœci sš także 22-calowe telewizory, odbierajšce kanały lokalne, informacyjne i sportowe.