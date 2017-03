Hotele zamiast cementowni

Bahia de Las Aguilas w prowincji Pedernales na Dominikanie to miejsce, w którym według UNESCO znajduje się jedna z najpiękniejszych plaż na całym świecie. W jej spokojnych piaskach każdego roku żółwie różnych gatunków składają jaja. Wkrótce mogą jednak nie mieć warunków na spokojne gniazdowanie - rząd zezwolił na turystyczny rozwój tego regionu.

W planach znajduje się budowa wielu hoteli (15 tysięcy pokojów), lotniska, promenad i placów. I choć dzięki inwestycjom powstanie wiele miejsc pracy, to pojawiły się już głosy sprzeciwu ze strony ekologów. Akademia Nauk wystosowała ostrzeżenia i nawołuje do ochrony ekosystemu. Obrońcy środowiska mówią, że turystyka nie może zagrażać naturze, a jeśli ma być rozwijana to w sposób świadomy i zrównoważony.

Jeszcze do niedawna w położonej niedaleko zatoce Cabo Rojo, wydobywano boksyt. Ponieważ region ma zostać przygotowany na przyjęcie turystów, zarówno kopalnia jak i znajdująca się tam cementownia zostały zamknięte, aby kurz i hałas nie przeszkadzały gościom w wypoczynku.