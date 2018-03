Hotele.pl: Klienci rezerwują noclegi wcześniej

Œrednia cena pokoju w styczniu wyniosła 233,89 złotego, i była o 2,77 procent większa niż rok wczeœniej - podaje na podstawie swoich statystyk portal Hotele.pl

Portal odnotował szczególnie duży wzrost œredniej ceny w wypadku obiektów nieskategoryzowanych - 4,68 procent, do 189,95 złotego. Dużo mocniej od œredniej podrożały też noclegi w obiektach o najwyższym standardzie pięciu gwiazdek - wzrost wyniósł 4,19 procent a œrednia cena 510,39 złotego.

Œrednia cena spadła jedynie w hotelach dwugwiazdkowych - o 0,93 procent, do 188,71 złotego.

W styczniu tego roku hotele trzygwiazdkowe miały mniejszy niż 50 procent udziału w łšcznej liczbie rezerwacji. Oznaczało to spadek o 1,28 punktu procentowego, do 48,88 procent. W największym stopniu na popularnoœci w ujęciu rok do roku zyskały hotele czterogwiazdkowe - ich wzrost udziału wyniósł 1,65 punktu procentowego, do 24,19 procent - i obiekty nieskategoryzowane gdzie wzrost wyniósł 1,61 punktu procentowego, do 14,36 procent.

Jak odnotowujš Hotele.pl, w pierwszym miesišcu tego roku największa liczba rezerwacji przypadła na hotele w Warszawie, których udział w łšcznej liczbie rezerwacji wyniósł 22,2 procent, chociaż w porównaniu z tym samym okresem zeszłego roku oznaczało to spadek o 4,21 punktu procentowego. Drugim pod względem popularnoœci miastem był Wrocław z udziałem w wysokoœci 6,9 procent (spadek o 1,89 punktu procentowego), a trzecim Poznań, którego udział wyniósł 4,7 procent (spadek o 0,1 punktu procentowego).

Klienci Hoteli.pl rezerwowali hotele œrednio na 7,6 dnia przed planowanš datš przyjazdu do hotelu, czyli o 0,9 dnia wczeœniej niż w styczniu roku 2017.