Novasol zaprasza do egipskiej kwatery

Novasol, portal poœredniczšcy w wynajmowaniu apartamentów i domów wakacyjnych, dodaje do oferty noclegi w Egipcie. Do końca roku ma mieć w tym kraju ponad 200 obiektów

Novasol dotychczas dysponował kwaterami w krajach europejskich, głównie skandynawskich. Duże zainteresowanie Egiptem sprawia jednak, że firma sięga także po ten rynek - informuje magazyn „FVW" w wydaniu przygotowanym na targi ITB. Na razie dostępnych jest 70 egipskich adresów. Wszystkie znajdujš się w turystycznych kurortach - Hurghadzie, Marsa Alam, Szarm el-Szejk i na wybrzeżu Morza Œródziemnego. Propozycje obejmujš zarówno proste apartamenty, za które płaci się 120 euro za tydzień, jak i luksusowe wille z widokiem na morze w cenie 1040 euro.

Produkt przeznaczony jest przede wszystkim dla klientów cenišcych niezależnš formę wypoczynku, uciekajšcych od typowych wakacji w stylu all inclusive. Novasol, poza zamieszkaniem, oferuje w Egipcie także pomoc przedstawicieli lokalnych kontrahentów firmy, którzy sš również odpowiedzialni za wizytowanie i kategoryzację obiektów. Sš oni dostępni dla goœci przez całš dobę. Klienci mogš skorzystać również z firmowych przejazdów z lotniska do miejsca zakwaterowania. Można je zamówić do 24 godzin przed przylotem. W ofercie firmy sš też wycieczki fakultatywne.