AccorHotels partnerem hoteli Rixos

Inwestycja AccorHotels w sieć hoteli i kurortów wakacyjnych Rixos, znajdujących się w Egipcie, Turcji, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Rosji i w Europie, jest realizacją strategii mocniejszego wejścia koncernu w rynek turystyki luksusowej. Umowa joint-venture ma być długotrwała, ale partnerzy nie podali konkretnego czasu jej obowiązywania. Wiadomo jedynie, że AccorHotels stanie się właścicielem 50 procent akcji spółki.

Współpraca oznacza, że AccorHotels włączy do swojej sieci 15 hoteli, a potem kolejne 5 z centrów miast, które Rixos planuje zamienić na marki partnera i oddać mu w zarząd. Do grupy dołączy wkrótce także nowy obiekt w Dubaju, a pod koniec 2018 roku marka zostanie wzbogacona o dwa kolejne kurorty w Abu Zabi w Zjednoczonych Emiratach Arabskich i na Malediwach.

Dla Rixosa współpraca zaowocuje włączenie hoteli do sieci sprzedaży i systemów rezerwacyjnych AccorHotels, a także czerpaniem korzyści z działań marketingowych spółki. Dla jego gości partnerstwo obu koncernów oznacza możliwość korzystania z klubu lojalnościowego LeClub AccorHotels.

– Partnerstwo to przynosi wiele korzyści. Pozwala nam stać się wiodącym operatorem kurortów na rozwijającym się rynku i uzupełnia naszą ofertę o atrakcyjne kierunki wypoczynkowe dla gości i członków klubu lojalnościowego – podkreśla Sébastien Bazin, prezes AccorHotels.

Rixos jest znaną siecią hoteli, w skład której wchodzą też kurorty typowo wakacyjne. Część egipskich i tureckich obiektów znana jest także polskim turystom. W Antalyi w lipcu 2016 roku otwarto należące do tego koncernu centrum rozrywki dla całej rodziny The Land of Legends. Park tematyczny zostanie włączony pod zarząd nowo powstałej spółki joint-venture.