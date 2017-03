Radisson Red w nowym krakowskim wieżowcu

W kompleksie biurowym Unity Center powstanie w sumie pięć budynków. W jednym z nich mieścić się będzie pierwszy w Polsce hotel Radisson Red - zapowiadają przedstawiciele Radissona i spółki Treimorfa Project, która jest właścicielem terenu.

- Budżet całego projektu sięga 100 mln euro - mówi Henryk Gaertner, współzałożyciel GD&K Group, mniejszościowego udziałowca w Treimorfa Project. Inwestycja ma być finansowana z kredytu bankowego udzielonego przez konsorcjum banków.

Obecnie trwają prace rozbiórkowe elementów żelbetowych "Szkieletora", niedokończonego wieżowca NOT, na miejscu którego stanie nowy kompleks. Prace są w większości prowadzone ręcznie i powinny zakończyć się najpóźniej do końca czerwca.

Jak zapowiadają przedstawiciele Treimorfa Project, budowa kompleksu biurowego powinna ruszyć zaraz po zakończeniu prac rozbiórkowych, od lipca, najpóźniej września tego roku. Wszystkie budynki będą budowane równolegle. Najdłużej – do później jesieni 2019 – potrwa wznoszenie Unity Tower. W najbliższych miesiącach rozstrzygnięty zostanie przetarg związany z wyborem generalnego wykonawcy, do którego, po kwalifikacji, zaproszonych zostało - jak mówił Gaertner - 20 firm.

- Planujemy, że będzie jeden generalny wykonawca. To jest pięć osobnych budynków, ale są one infrastrukturalnie ze sobą powiązane, więc zależy nam, żeby prace koordynowała jedna firma - wyjaśnia Gaertner.

Nieopodal ronda Mogilskiego powstanie: Unity Tower, wieżowiec, który będzie mieć 27 kondygnacji i 102,5 metra wysokości oraz ok. 16, 5 tys. metrów kwadratowych powierzchni najmu. Na jego dwóch ostatnich piętrach mieścić się ma restauracja z widokiem na Kraków. Będzie to strefa ogólnodostępna, wyposażona w osobne wejścia oraz windy tak, by ruch w tym miejscu nie kolidował z komunikacją w części przeznaczonej na biura.

Obok Unity Tower wybudowane mają być cztery inne, mniejsze budynki, w tym biurowce klasy A: 9-kondygnacyjny University Office i 6-kondygnacyjny Eastern Office Building oraz 8-kondygnacyjny budynek luksusowych apartamentów na wynajem o powierzchni około 2 tysięcy metrów kwadratowych i 230-pokojowy hotel Radisson Red. To nowa marka Carlson Rezidor, której twórcy inspirowali się nowymi technologiami, modą, muzyką i sztuką. Podobnie ma być w Krakowie – wystrój hotelu ma być bardzo nowoczesny, a jednocześnie nawiązywać do charakteru miasta. Np. w Brukseli, gdzie w kwietniu 2016 r. otwarto pierwszy Radisson Red, w dekoracji wykorzystano motyw komiksów.

W sumie we wszystkich budynkach kompleksu będzie pod wynajem 46 tysięcy metrów kwadratowych, w tym ok 30-32 tysięcy metrów kwadratowych powierzchni biurowej. Przewidziano 400 miejsc parkingowych w podziemiach oraz ok. 200 miejsc postojowych dla rowerów. Szacuje się, że liczba stałych użytkowników budynków może wynieść ok. 3-4 tys. osób.

Historia wieżowca NOT sięga lat 70. XX wieku. Jego budowa rozpoczęła się w 1975 roku, a w 1979 roku została przerwana z przyczyn ekonomicznych. 24-kondygnacyjny budynek o wysokość 92 metrów przechodził później z rąk do rąk i poszukiwano inwestora, który mógłby go dokończyć.

W 2000 roku, w ramach spłaty zadłużenia, niedokończony wieżowiec przejął katowicki Węglozbyt. Spółka szybko zaczęła poszukiwania nowego nabywcy. W 2005 roku Węglozbyt sprzedał obiekt powstałej na potrzeby tego przedsięwzięcia spółce celowej Treimorfa Project, której właścicielem większościowym jest Eurozone Equity Company SA, a mniejszościowym - GD&K Group.