Górskie kwatery najtańsze w marcu

Jak podaje serwis HomeToGo na podstawie własnych danych rezerwacyjnych, w Polsce najtańsze tygodnie w sezonie zimowym przypadły głównie na marzec, kiedy to w czteroosobowym gronie można spędzić urlop za 389 złotych w Białce Tatrzańskiej, 398 złotych w Czarnej Górze, 417 złotych w Szczyrku i 422 złotych w Zakopanem. Najdroższe terminy różniły się w zależności od kurortu. W Białce Tatrzańskiej i Czarnej Górze najwięcej zapłacić trzeba było w ostatnim tygodniu stycznia – 686 i 661 złotych. Tymczasem w pierwszej połowie grudnia noclegi w Białce Tatrzańskiej można było znaleźć już od 263 złotych, a w Czarnej Górze – od 265 złotych.

W Szczyrku najdroższy okres przypadł na połowę lutego, kiedy za czteroosobową kwaterę trzeba było płacić 810 złotych. Wyjeżdżając w tańszym okresie można było zaoszczędzić od 260 do 390 złotych. Z najwyższymi cenami w Zakopanem z kolei wypoczywający zmierzyli się na przełomie stycznia i lutego, kiedy cena wynajmu za noc dla 4 osób osiągała kwotę 707 złotych.

- Dobrze zaplanowany urlop w polskich górach charakteryzował się nie tylko przystępnymi cenami noclegowymi, lecz także przystępnymi cenami za karnety. Przykładowo w Zakopanem (Harenda) karnet narciarski był jednym z najtańszych w Europie. Jego koszt wyniósł ok. 21 euro. Nieco więcej zapłacić trzeba było za karnet w czeskim Harrachowie. Dla porównania, w najdroższej lokalizacji tegorocznej zimy, w szwajcarskim Zermatt, koszt karnetu narciarskiego wyniósł 74 euro - podsumowuje cytowana w komunikacie prasowym Daria Matusik, PR menedżer HomeToGo Polska.

Pod względem cen za zakwaterowanie zarówno na Święta Bożego Narodzenia jak i Nowy Rok najkorzystniejsze okazały się francuskie i bułgarskie kurorty narciarskie. Od 24 grudnia do 31 stycznia w Autrans, Le Lioran, Le Sauze i Villard-de-Lans kosztowały od 423 do 518 złotych za noc. Natomiast w Pamporowie cena wahała się od 482 do 491 złotych. Tamtejsze kurorty charakteryzowały się najbardziej stabilnymi cenami w całym sezonie.

W okresie ferii zimowych niewątpliwie najtańszą lokalizacją był ośrodek narciarski Donovaly położony w słowackich Tatrach (253 złote za noc).

Alpejskie ośrodki, należące do najdroższych lokalizacji wakacyjnych, przeżywały najgorętszy okres w lutym. W Zermatt, szczycącym się przepięknymi górskimi krajobrazami, za noc dla czterech osób w najgorętszym okresie trzeba było zapłacić nawet 2209 złotych. W austriackim St. Anton am Arlberg zapłacić trzeba było 1867 złotych, a we francuskim Courchevel – 1736 złotych za jednodniowy pobyt dla czterech osób. Natomiast, tańsze zakwaterowanie można było znaleźć na początku stycznia. Za jednodniowy pobyt dla czterech osób trzeba było zapłacimy wtedy mniej niż 900 złotych.

Ceny we wschodniej Europie były dużo niższe niż w alpejskich kurortach. Średnio najdroższe tygodnie przypadały na przełom stycznia i lutego, a także trzeci tydzień lutego (581 złotych za noc). Najtańsze zakwaterowanie natomiast przypadło na koniec marca (463 złote za noc).