Hotele.pl: Noclegi w rok podrożały o 8 procent

Hotel Podklasztorze zaprasza do cel

Jak informuje portal Hotele.pl na podstawie własnych danych, w odniesieniu do stycznia 2016 r. największy wzrost średniej ceny, o 34,50 procent, do 141,69 złotych, miał miejsce w wypadku obiektów o standardzie jednogwiazdkowym. Wyraźnie wzrosły też ceny w hotelach dwugwiazdkowych - o 21,05 procent, do 168,08 złotych. Niewiele mniej podrożały obiekty pięciogwiazdkowe - o 19,11 procent, 391,51 złotych.

Wzrost średniej ceny odnotowano we wszystkich kategoriach obiektów. W najmniejszym stopniu, bo o 7,87 procent, do 192,07 złotych, wzrosła ona w obiektach o standardzie trzech gwiazdek.

Klienci przenoszą się do obiektów bez kategorii

Ze statystyk Hotele.pl wynika, że w styczniu nieco mniejszym zainteresowaniem klientów cieszyły się hotele trzygwiazdkowe. Ich udział w łącznej liczbie rezerwacji wyniósł 48,66 procent i był o 2 punkty procentowe mniejszy niż przed rokiem. Był to największy spadek udziału spośród wszystkich kategorii obiektów. Z kolei w największym stopniu w styczniu tego roku zwiększyły swój udział obiekty nieskategoryzowane (wzrost o 2,17 punkty procentowe, do 13,06 procent).

Źródło tabel: Hotele.pl

Jedna gwiazdka poszukiwana wcześniej

W styczniu Hotele.pl odnotowały większe zainteresowanie noclegami w Warszawie. W ujęciu rok do roku udział hoteli w Warszawie w ogólnej liczbie rezerwacji zwiększył się o 6,6 punkty procentowe i wyniósł 38,1 procent. Spośród najpopularniejszych celów podróży wyraźny wzrost zanotowano również w Krakowie (wzrost o 2,2 punkty procentowe, do 8,6 procent) i Wrocławiu (wzrost o 2,6 punkty procentowe do 12,2 procent).

W porównaniu ze styczniem 2016 roku Katowice były jedynym miastem spośród najchętniej wybieranych, któremu ubyło rezerwacji – udział tego miasta spadł o 0,2 punkty procentowe, do 3,3 procent.

W analizowanym okresie rezerwacje były dokonywane średnio na 8,7 dnia przed planowanym przyjazdem do hotelu, co oznacza wydłużenie tego czasu o 1,2 dnia w stosunku do roku poprzedniego. Z największym wyprzedzeniem (23 dni) rezerwowano hotele najniższej, jednogwiazdkowej, kategorii. Z najmniejszym wyprzedzeniem wybierano obiekty nieskategoryzowane (6 dni przed rozpoczęciem pobytu).