Hotel Podklasztorze zaprasza do cel

Hotel stanowi część dawnego, sięgającego XII wieku opactwa Cystersów, jednego z najlepiej zachowanych tego typu zespołów w Europie. Historyczną i kulturową wartość sulejowskiego kompleksu potwierdza uzyskany w 2012 roku status pomnika historii, przyznawany obiektom o szczególnych wartościach materialnych i niematerialnych cechujących się dużym znaczeniem dla dziedzictwa kulturowego kraju.

Kosztem kilkunastu milionów złotych zyskał m.in. nowy, odzwierciedlający historyczny klimat obiektu, wystrój części mieszkalnej. Nazwy 53 pokojów nawiązują do codziennych zajęć i obowiązków średniowiecznych mnichów – do dyspozycji gości oddano Celę Skryby, Celę Zielarza czy Celę Bartnika. Zgodnie z międzynarodowymi standardami sieci, wszystkie pokoje wyposażone są w telewizor, telefon, Wi-Fi, sejfy, lodówki, zestaw powitalny (czajnik, filiżanki, kawę, herbatę, wodę), suszarki oraz kosmetyki.

Metamorfozę przeszło również lobby, które zyskało średniowieczną aranżację i miejsce do odpoczynku przy kominku. Odnowiono też restaurację hotelową, w której odwiedzający Podklasztorze mogą spróbować piwa warzonego według średniowiecznej receptury, konfitur, wypiekanego na miejscu chleba, a także wędlin z hotelowej wędzarni.

- Best Western Plus Hotel Podklasztorze to wyjątkowa inwestycja, w której najwyższe standardy gościnności łączą się z niesamowitą historią obiektu – zapewnia cytowana w komunikacie dyrektor zarządzający Best Western na Finlandię, kraje bałtyckie, Polskę i Rosję Saija Kekkonen.

Hotel ma też m.in. spa, basen, szereg udogodnień dla miłośników aktywnego spędzania czasu i oferuje lekcje historii.