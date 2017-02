Sarkozy strategiem w AccorHotels

Jako część planu przyspieszenia ekspansji Grupy AccorHotels i należących do niej marek, zarząd firmy powołał Komitet do Spraw Strategii Międzynarodowej. Jego zadaniem będzie wspomożenie rozwoju sieci obiektów na całym świecie i promocja przyjazdów turystycznych do Francji. Dokładne cele i skład nowo powstałego ciała będą podane w późniejszym terminie.

Na czele komitetu stanął Nicolas Sarkozy, były prezydent Francji (2007 - 2012). – Cieszę się, że mogę przyczynić się do międzynarodowego rozwoju AccorHotels, flagowej firmy francuskiej. Sukces grupy i jakość jej zarządzania, sprawiają, że AccorHotels są jedną z najlepszych wizytówek francuskiej gospodarki – mówi Sarkozy. Sébastien Bazin, prezes AccorHotels, witając nowego stratega w swoich szeregach, podkreślił, że były prezydent jest ekspertem od stosunków międzynarodowych, co w połączeniu z jego szeroką wiedzą polityczną jest olbrzymią zaletą.

AccorHotels jest właścicielem takich marek hotelowych jak Pullman, Sofitel, Mercure, Novotel i ibis. Jest też partnerem strategicznym hoteli Orbis. W 2016 roku przychody koncernu były o 0,9 procent wyższe niż w roku 2015 i wyniosły 5,631 miliarda euro. Zysk operacyjny poprawił się o 4,6 procent do 696 milionów euro, a zysk netto o 8,1 procent do 266 milionów euro.