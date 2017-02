Warimpex sprzedaje osiem hoteli

Transakcja sprzedaży objęła: Vienna House Diplomat Praga i angelo by Vienna House Pilzno (50 procentowy udział) w Czechach, andel's by Vienna House Łódź, andel's by Vienna House Kraków (spółka prowadząca), Vienna House Easy Chopin Kraków, angelo by Vienna House Katowice (50 procentowy udział), Vienna House Amber Baltic Międzyzdroje w Polsce i angelo by Vienna House Bukareszt w Rumunii.

Vienna House jest i pozostanie spółką prowadzącą wszystkie sprzedane hotele.

Transakcja nie obejmuje to UBM Development, który ma 50 procent udziałów w dwóch z ośmiu hoteli. „Kwota ta uwzględnia wszelkie świadczenia finansowe między stronami umowy, obejmujące cenę kupna udziałów w poszczególnych spółkach deweloperskich oraz przejęcie pożyczek wspólników i zobowiązań z tytułu kredytów bankowych spółek". Cena kupna jest zgodna z wyceną dokonaną przez niezależnych rzeczoznawców w czerwcu 2016 r. – wyjaśnia w komunikacie firma.

Jak czytamy dalej, transakcja powinna pozytywnie wpłynąć na przychody firmy szacowane na 15 - 20 milionów euro. Sprzedaż spowoduje wzrost udziału kapitału własnego do 25 procent. Zamknięcie transakcji, które powinno nastąpić do lata, możliwe będzie po spełnieniu warunków typowych dla tego rodzaju operacji z udziałem nieruchomości.

- Od 2015 roku rośnie atrakcyjność nieruchomości hotelowych w Europie Środkowej i Wschodniej. Wykorzystujemy ten moment. Ta transakcja zdecydowanie zwiększy nasze możliwości działania, pozwalając spółce podjąć nowe projekty - mówi prezes Warimpeksu Franz Jurkowitsch. - Przychód ze sprzedaży przeznaczymy na poprawę struktury kapitałowej oraz na nowe projekty deweloperskie, potencjalnie także realizowane wspólnie z U City jako przyszłym partnerem. Nasza przyszłość nadal będzie związana z hotelami i nieruchomościami biurowymi w Europie Środkowej i Wschodniej oraz w Rosji, ponieważ rynki te ostatnio dojrzały i doskonale się rozwijają." - dodaje Jurkowitsch. Polska pozostanie dla Warimpeksu jednym z ważnych rynków. Obecnie prowadzi projekty w Łodzi i Krakowie i analizuje kolejne projekty deweloperskie.

Również w dzisiaj fundacje Amber Privatstiftung i Bocca Privatstiftung, będące jednymi z głównych akcjonariuszy Warimpeksu, podpisały porozumienie o zbyciu wszystkich udziałów w Vienna International Hotelmanagement Aktiengesellschaft (Vienna House) – spółce zarządzającej, która prowadzi wszystkie osiem sprzedawanych hoteli – na rzecz U City. Zakończenie tej transakcji oczekiwane jest także do lata 2017 roku.

U City PCL jest notowaną na giełdzie tajską spółką dewelopersko-inwestycyjną z ponad 30-letnim doświadczeniem i wartością giełdową w wys. 16,8 mld batów (453 mln euro). Kupuje i rozwija nieruchomości komercyjne przy liniach komunikacyjnych, zarówno w kraju jak i za granicą. 20 kwietnia 2015 r. BTSG nabył w drodze wymiany, przez sprzedaż powierzchni komercyjnych i nieruchomości hotelowych, pakiet 35,64 procent akcji U City.

BTSG to notowany na giełdzie tajski konglomerat o wartości giełdowej w wys. 102,0 mld batów (2,7 mld euro), zajmujący 26. pozycję wśród największych tajskich przedsiębiorstw. BTSG na stałe wchodzi w skład indeksu SET50 Index (Blue Chip) MSCI AC Asia Pacific Index oraz indeksu FTSE4Good Emerging Index (podmioty wykazujące duże zaangażowanie w zakresie środowiska, kwestii socjalnych i społecznych oraz administracji).

Warimpex Finanz- und Beteiligungs AG to spółka inwestycyjno-deweloperska z siedzibą w Wiedniu, notowana na giełdach w Wiedniu i w Warszawie (WXF). Jako jeden z największych inwestorów na rynku hotelarskim w Europie Środkowej i Wschodniej Warimpex jest obecnie właścicielem, współwłaścicielem lub podmiotem prowadzącym 14 hoteli biznesowych i luksusowych o łącznej liczbie ok. 3 500 pokojów oraz trzech budynków komercyjnych i biurowych o łącznej powierzchni użytkowej ok. 32 000 mkw. W ciągu ostatnich 25 lat Warimpex zrealizował projekty rozwojowe w sektorze nieruchomości o łącznej wartości ponad miliard euro. Jednoznaczna koncentracja na jakości i długotrwałości stwarza Warimpexowi duży potencjał wzrostu także na przyszłość.

Spółka działa w siedmiu krajach europejskich. Do najbardziej spektakularnych hoteli, których Warimpex jest właścicielem, współwłaścicielem lub podmiotem prowadzącym, należą: hotel andel's w Łodzi, hotele marki angelo w Pilźnie i Katowicach, hotel lotniskowy angelo Airporthotel w Bukareszcie, hotel Kempinski w Wiedniu, hotel Crowne Plaza na terenie AIRPORTCITY St. Petersburg oraz hotel InterContinental w Warszawie.