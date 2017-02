Orbis: Nadchodzi okres przyspieszenia

Orbis podsumował osiągnięcia zeszłoroczne. Frekwencja w jego hotelach wzrosła z 70 procent w 2015 roku do 72,4 procent w 2016. Średnia cena za pokój (ARR) skoczyła w tym czasie z 217,5 do 233,7 złotego (zmiana o 7,4 proc,), a przychód na jeden pokój (RevPAR) ze 152,3 procent do 169,3 procent (11,2 proc.). Dzięki temu przychody netto ze sprzedaży wyniosły 1,383 mld złotych, czyli były wyższe o 9,5 procent od tych z roku 2015. Jeszcze lepiej kształtowały się zyski – w formie EBITDA wyniosły one 389,6 mln złotych, o 18,3 procent więcej, a przed opodatkowaniem 257,2 mln złotych, czyli o 21,2 procent więcej.

Jak podaje Orbis, dobre wyniki firma zawdzięcza dobrym warunkom gospodarczym w całym regionie Europy Wschodniej, w którym działa, lepszemu zarządzaniu przychodami w powiązaniu z innowacyjną polityką sprzedaży.

W 2016 roku Orbis otworzył dwa własne hotele - w Krakowie Mercure Stare Miasto (198 pokojów) i w Gdańsku ibis Stare Miasto (120 pokojów). Oba zostały zbudowane zgodnie z wymogami zrównoważonego rozwoju i mają certyfikat BREEAM. Sieć otworzyła też siedem hoteli, działających na podstawie umów franczyzy, oferujących łącznie prawie 700 pokojów. Spółka podpisała też kolejne umowy, dzięki którym do roku 2020 w krajach Europy Wschodniej do Grupy Orbis dołączy jeszcze trzynaście nowych hoteli pod markami Novotel, ibis i ibis Styles.

Niezależnie od rozwoju sieci i modernizacji hoteli, Orbis dąży do optymalizacji portfela hoteli, skupiając się na bardzo rentownych inwestycjach. W 2016 roku wykupił dwa z dzierżawionych hoteli, a w pierwszych dniach 2017 roku zakończył transakcję wykupu pięciu dzierżawionych hoteli. Dzięki temu w Budapeszcie zyskał łącznie prawie 1 600 pokojów za ponad 400 mln złotych.

Jak podkreśla w komunikacie spółka, w 2016 roku wprowadziła ona nową kulturę obsługi, która „stawia gości hoteli w centrum uwagi". „Uprościła procesy na wszystkich poziomach" i zrealizowała programy poświęcone poszczególnym markom, takie jak Mercure Touch, Novotel Life Genius, ibis New Service Culture oraz Sofitel Value Based Leadership – które mają prowadzić do lepszego rozumienia potrzeb gości, wyrażonego w motto AccorHotels „Feel Welcome".

- W roku 2016 Grupa Orbis osiągnęła rekordowe wyniki dzięki lepszej współpracy wszystkich zespołów oraz spójności działań, takich jak dążenie do doskonałości operacyjnej, twórcze podejście do polityki dystrybucji i zarządzania przychodami, nastawienie na tworzenie wartości zarówno w inwestycjach, jak i w organizacji. Sprzyjały nam też korzystne warunki rynkowe – uważa cytowany w komunikacie prezes i dyrektor generalny Orbisu Gilles Clavie. - Po okresie restrukturyzacji, a następnie rozwoju działalności i integracji w regionie, dla Orbisu nadchodzi czas przyspieszenia. Podobnie jak w roku 2016, będziemy skupiać uwagę na strategicznych celach, aby wzmocnić pozycję lidera w Europie Wschodniej.