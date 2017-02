W Poznaniu powstaje Hampton by Hilton

Generalnym wykonawcą inwestycji, realizowanej na zlecenie spółki BB Old Town w systemie „pod klucz", została firma PTB Nickel. Wartość przedsięwzięcia nie jest ujawniana.W obiekcie o powierzchni prawie 5 tys. metrów kwadratowych znajdzie się 117 pokojów. Część z nich będzie miała wewnętrzne podwójne drzwi, umożliwiające łączenie pomieszczeń.Parter budynku pomieści m.in. salę konferencyjną, bar i restaurację, a także pokój do pracy na komputerach. Na pierwszym piętrze będzie strefa fitness. W podziemnej części przewidziano parking z dźwigiem na samochody.Prace budowlane, prowadzone w ścisłym centrum miasta, na działce między ulicami Św. Marcina i Podgórną, potrwają do czerwca 2018 r.Autorem projektu hotelu jest warszawskie biuro architektoniczne AGK Architekci. Michał Nickel, prezes PTB Nickel, podkreśla, że Poznań wzbogaci się o obiekt jednej z największych firm hotelarskich na świecie, która ma łącznie ponad 800 tysięcy pokojów hotelowych w 104 krajach i regionach.Należąca do firmy Hilton marka Hampton by Hilton jest jednym z liderów branży hotelarskiej w segmencie średniego poziomu cen. Przeszło 2,1 tysiąca hoteli tej marki oferuje ponad 215 tysięcy pokojów w 20 krajach.