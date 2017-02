Będzie serial o zasypanym hotelu w Abruzji

Składający się z czterech odcinków serial „Lawina", przedstawiający to, co stało się w luksusowym hotelu Rigopiano w rezultacie trzęsienia ziemi, zapowiedziała firma kierowana przez znanego włoskiego producenta filmowego Pietro Valsecchiego. Wyprodukował on wcześniej dla telewizji między innymi dwa filmy o Janie Pawle II z Piotrem Adamczykiem w roli głównej, a także obraz o życiu obecnego papieża.

Zdjęcia do serialu rozpoczną się we wrześniu - poinformowano w wydanym komunikacie. Producenci ujawnili, że w pracach nad scenariuszem udział biorą też osoby, które doświadczyły tragedii w masywie Gran Sasso, a zatem ludzie wydobyci z gruzów, rodziny ofiar i ratownicy.

Przywołując tydzień obserwowanej przez światowe media akcji ratunkowej w gruzach zasypanego i zburzonego hotelu, w nocie podkreślono: „To były wydarzenia, które śledziliśmy z emocjami i zaangażowaniem, przy zmieniających się uczuciach: od obaw o los uwięzionych, ulgę z powodu uratowania ludzi po wzruszenie na wieść o ofiarach oraz podziw dla ratowników".

Jak zaznaczyła firma producencka, uzasadnione jest postawienie pytania, czy można było uniknąć tej tragedii.

We Włoszech nie mija dyskusja na temat katastrofy w hotelu w Abruzji, przede wszystkim z powodu licznych kontrowersji wokół jego lokalizacji w miejscu zagrożenia lawinami oraz opóźnień w wysłaniu ekip ratunkowych po otrzymaniu pierwszych wezwań pomocy, które początkowo zlekceważono.

W dniu tragedii, 18 stycznia, doszło rano do serii wstrząsów sejsmicznych w Abruzji i całych środkowych Włoszech. Górski hotel, w którym przebywało łącznie 40 osób - gości i personelu, był całkowicie odcięty od świata z powodu zasypanych śniegiem dróg. Hotelowi goście zaraz po trzęsieniu ziemi chcieli jak najszybciej stamtąd wyjechać. Było to jednak niemożliwe, gdyż musieli czekać na odblokowanie drogi przez pług śnieżny, o którego pilne przysłanie prosiła dyrekcja.

Pług nie dojechał. Po południu zeszła gigantyczna lawina, która zasypała całkowicie hotel z 38 osobami w środku. Dwóch mężczyzn uratowało się, bo wyszli wtedy z budynku. Jeden z nich wezwał pomoc, ale podniesiony przez niego alarm najpierw zlekceważono. Pierwsi ratownicy dotarli tam na nartach nad ranem następnego dnia, po wielu godzinach przedzierania się przez zaspy.

W ciągu pierwszych 50 godzin ekipy ratunkowe wydobyły z rumowiska 9 żywych osób, w tym całą czteroosobową rodzinę z dwojgiem dzieci. Podczas trwających tydzień poszukiwań wydobyto 29 ciał ofiar. Prokuratura prowadzi dochodzenie w sprawie katastrofy oraz opóźnień w akcji ratunkowej.