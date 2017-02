7 polskich hoteli z nagrodą HolidayCheck

Nagroda HolidayCheck Award jest przyznawana od 12 lat najwyżej i najchętniej ocenianym hotelom na portalu HolidayCheck. Wyróżnione obiekty z Polski to: hotel Artus w Karpaczu, ośrodek wczasowy Cztery Pory Roku w Dźwirzynie, Villa del Mar w Niechorzu, hotel InterContinental w Warszawie, uzdrowisko Grand Lubicz w Ustce, hotel Hilton w Warszawie i Primavera w Jastrzębiej Górze.

– To wyjątkowe wyróżnienie dla polskich obiektów, gdyż o wyborze decydują sami klienci, a nie jury czy inne wąskie grono. Dlatego też jest to jedna z najbardziej obiektywnych i pożądanych nagród – mówi Peter Schwarzkopf, prezes HolidayCheck Polska, cytowany w komunikacie prasowym. – Na uwagę zasługuje fakt, że 42 procent opinii na temat polskich hoteli pochodziło od klientów z zagranicy – dodaje.

W tym roku hotele, które za sprawą dobrych opinii gości po raz piąty z rzędu należały do zwycięzców HolidayCheck Award, zostały dodatkowo wyróżnione tytułem HolidayCheck Gold Award. Nagrodę otrzymały w sumie 33 hotele z całego świata. – Wśród najlepszych z najlepszych znalazło się 5 obiektów austriackich i po 3 włoskie, greckie, portugalskie, cypryjskie i bułgarskie – informuje Peter Schwarzkopf. Wśród zwycięzców kategorii hoteli Gold Award są m.in.: Aktivhotel Santa Lucia w Torbole we Włoszech, Alpin Spa Tuxerhof w Tux w Austrii, Emirates Palace w Abu Dhabi w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Ramada Khao Lak Resort w Tajlandii, Märchenhotel Bellevue w Beaunwald w Szwajcarii i Travel Charme Strandidyll w Heringsdorf w Niemczech.

W rankingu brane były pod uwagę jedynie opinie dodane w czasie ostatnich dwunastu miesięcy (od 1 grudnia 2015 roku do 30 listopada 2016 roku). Obiekt musiały mieć co najmniej 50 opinii oddanych w badanym okresie i musiał być rekomendowany przez co najmniej 90 procent swoich gości. Pod uwagę brane były też oceny poszczególnych gości, tj. słoneczka HolidayCheck. Za ich pośrednictwem internauci oceniali poszczególne aspekty oferty hotelu, tj. pokój, położenie oraz okolicę, obsługę czy wyżywienie w danym miejscu. Potencjalni zwycięzcy musieli uzyskać średnią ocen co najmniej 5 słoneczek, przy skali ocen: od 1 (bardzo źle) do 6 (bardzo dobrze). Hotel aspirujący do nagrody HolidayCheck Award musiał też przestrzegać regulaminu serwisu.