Zamawiasz hotel? Spytaj, czy jest bezpieczny

Turyœci powinni być informowani o tym, w jaki sposób hotel jest zabezpieczony przed atakiem terrorystycznym - uważa brytyjski funkcjonariusz biura antyterrorystycznego

Scott Wilson, szef wydziału obrony przed terroryzmem Protect and Prepare w Narodowym Biurze Antyterrorystycznym (National Counter Terrorism Security Office, NaCTSO), wzywa branżę turystycznš do wprowadzenia procedur poprawiajšcych bezpieczeństwo turystów w zwišzku z zagrożeniem terrorystycznym. Przypomina, że jego biuro współpracowało już z brytyjskš turystycznš organizacjš branżowš ABTA, ale nadal jest sporo do zrobienia. Wspomina, że branża skarżyła się, że wdrożenie rozwišzań, które sugerowali jej specjaliœci od ochrony przed terroryzmem, wymagajš od niej zbyt wiele wysiłku.

Poniżej dalsza częœć artykułu

– Kiedy chcę zabrać moje dzieci na wakacje, oglšdam katalog, sprawdzam 4- lub 5-gwiazdkowy hotel i wiem, że będzie fajny. Ale nic nie wiem o jego zabezpieczeniu. Wiem, że będzie suszarka do włosów w pokoju, ale nie wiem, czy jest tam monitoring, czy jest tam ochrona. Wydaje mi się, że to nie jest w porzšdku – mówi Wilson, cytowany przez brytyjski portal branżowy Travel Weekly.

Ekspert zwraca uwagę, że obiekty powinny spełniać warunki bezpieczeństwa. Przykładem mogš być wytyczne odnoœnie odpowiedniej wysokoœci balustrad balkonowych czy obowišzku posiadania atestu instalacji gazowej. Wilson podkreœla, że inne branże, choćby sportowa, zrobiły dużo więcej w kwestii zabezpieczenia klientów przed atakami terrorystycznymi. Ustalono, że na biletach na mecze piłkarskie zamieszczane będš informacje instruujšce kibiców, jak majš się zachować w wypadku zauważenia podejrzanych pakunków czy dziwnego zachowania innych ludzi.

– Byłem na wakacjach zorganizowanych. Nie widziałem żadnych komunikatów na biletach. Nie widzę ich w katalogach, nie mówi się o tym na spotkaniach informacyjnych – wyjaœnia Wilson. Jego zdaniem należy poprawić też procedury obsługi goœci, na przykład wymeldowanie z pokoju. – Hotele zabierajš walizki rano. Na ulicy stoi ich 200. Moja walizka powinna znajdować się w zabezpieczonym pomieszczeniu, a nie stać przez dwie godziny na ulicy. To naraża wszystkich klientów – wskazuje.

Ekspert podkreœla, że podejmowanie działań na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa turystów nie zawsze musi być zwišzane z wydatkami. I o ile ABTA, Tui i Thomas Cook poczyniły wysiłki w tym kierunku, należy zastanowić się, co mogš zrobić inni. Zagrożenie terrorystyczne szybko bowiem nie zniknie. To problem, który będzie trwał jeszcze wiele lat.

Wilson postuluje więc, by branża - za poœrednictwem Abty - zgłosiła rzšdowi swoje sugestie odnoœnie nowych wytycznych dla obiektów noclegowych. Zapewnia, że reprezentowany przez niego urzšd poprze organizację u ministrów.