Mecenas Jacek Kondracki o aferze mięsnej

2 lutego wyrok, 19 marca 1965 r. egzekucja skazanego w aferze mięsnej - mówi mecenas Jacek Kondracki, adwokat. (Przypominamy rozmowę z lutego 2007 roku)

W końcówce moich studiów rozgrywała się pamiętna afera mięsna. Było to niezwykłe przeżycie, dyskutowane wœród nas, studentów. Szczególnie potem, gdy zapadł wyrok kary œmierci na głównego oskarżonego Stanisława Wawrzeckiego. Minęło niewiele czasu i zostałem aplikantem œp. adwokata Krzysztofa Łady-Bieńkowskiego, który był obrońcš Wawrzeckiego.

Kiedy kara przekracza wyobrażalnš surowoœć, to tworzy coœ bardzo niedobrego z punktu widzenia władzy: współczucie

Sprawę poznałem dzięki temu wielkiemu adwokatowi i wspaniałemu człowiekowi. Otrzymałem od niego zapis ze stenogramu jego mowy obrończej oraz artykuł wspominkowy „Na œmierć towarzysza”. Były to materiały, które czułem się w obowišzku przekazywać każdemu swojemu aplikantowi, żeby przypomnieć te wydarzenia, przekazać wielkoœć przemówienia, dramatyzm niezwykły całej sprawy, łšcznie z pozbawieniem życia Stanisława Wawrzeckiego. Ta sprawa potem często powracała w rozmaitych wspomnieniach, zawsze z ogromnš goryczš jako oczywista, ewidentna plama – nie chciałbym użyć zwrotu: na honorze – na obrazie PRL. I obrazie Gomułki, który, jak twierdził adwokat Bieńkowski, był bezpoœrednio odpowiedzialny za œmierć Wawrzeckiego.

Bieńkowski twierdził, że Wawrzecki czuł się bezpieczny, jeœli chodzi o życie, gdyż miał wiedzę o rozmaitych wysokich funkcjonariuszach partyjnych, która stanowiła glejt bezpieczeństwa. Nic bardziej mylnego. Dlatego właœnie, że wiedział – twierdził mecenas Bieńkowski – Gomułka postanowił nie podejmować ryzyka. Obawiał się, że Wawrzecki podczas odbywania kary więzienia mógłby się o coœ upominać, szantażować, więc lepiej go było zgładzić i w ten sposób zamknšć problem.

Wtedy, jako student, nie miałem oczywiœcie dostępu do akt sprawy afery mięsnej. Mogłem jš œledzić wyłšcznie w prasie. Nie wierzyliœmy propagandzie. Jeszcze w latach 50., które pamiętam pište przez dziesište, czytało się o wyrokach œmierci wykonywanych na „wrogach ludu”: akowcach, eneszetowcach itd., podczas gdy rodzice przedstawiali nam ich jako wielkich bohaterów. Pamiętam takie wydarzenie z czasów, kiedy byłem w szkole podstawowej. Nauczycielka snuła opowieœci i gloryfikowała żołnierzy walczšcych pod Lenino. Któryœ z grona bardziej pyskatych kolegów, do których i ja należałem, wyskoczył w końcu, pytajšc: „No, dobrze. A co z pilotami nad Angliš? A co z Tobrukiem? A co z Narwikiem? A co z Monte Cassino?” itd. Ona wpadła w panikę. Zażšdała przybycia do szkoły rodziców, którym powiedziała: „Proszę państwa, zwróćcie uwagę swoim pociechom, że w klasie sš różne dzieci”. PóŸniej się zorientowałem, że jeden z kolegów był synem ubeka.

Przez cały czas trwaliœmy w absolutnej niewierze co do faktów ujawnianych przez prasę. Oczywiœcie mieliœmy œwiadomoœć, że wiele zarzutów wobec Wawrzeckiego jest niewštpliwie uzasadnionych. Kiedy zaczęła być mowa o trybie doraŸnym, my, studenci wydziału prawa, wiedzieliœmy, co się za tym kryje: możliwoœć wymierzenia kary œmierci, której inaczej nie można by zastosować. Kiedy w efekcie zapadł wyrok œmierci, próbowano przekonywać społeczeństwo, że w gruncie rzeczy Wawrzeckiego będzie się wieszać dla dobra narodu. Że w ten sposób będzie więcej mięsa i w ogóle będziemy żyć w pełnej szczęœliwoœci. Byliœmy przerażeni jawnš bezczelnoœciš i hucpš tego rodzaju propagandy.

Pamiętam, jak mecenas Bieńkowski mówił, że jeœli nawet kara jest surowa, to wywołuje właœciwy oddŸwięk w społeczeństwie. Na zasadzie: tak, należało mu się. Ale kiedy kara przekracza wyobrażalnš surowoœć, to ów wydŸwięk zamienia się w coœ bardzo niedobrego z punktu widzenia władzy: we współczucie. Przestajemy uważać, że nieszczęsny Wawrzecki został słusznie ukarany, i zaczynamy współczuć, iż odebrano mu życie. Wczeœniej mecenas bronił w radomskiej aferze skórzanej i powiadał: „Pan prokurator żšda życia ludzkiego za œwińskš skórę”. Odebranie człowiekowi życia za œwińskie mięso to był ewenement. Stało się to nawet przedmiotem serii czarnych dowcipów, opowiadanych jednak przez łzy, bo wplštana w to wszystko œmierć przesuwała je w zupełnie inny wymiar.