Akcja brytyjskiej Polonii, przypominająca wspólną walkę w bitwie o Anglię

15 września przypada symboliczna data 76 rocznicy Bitwy o Wielką Brytanię. Z tej okazji stowarzyszenie Hurricane of Hearts, które działa na wyspach brytyjskich wydrukowało 100 tysięcy naklejek w kształcie szachownicy, które trafią do 50 miast Wielkiej Brytanii. Znajdą się m.in. szkołach, instytucjach polonijnych, sklepach, restauracjach.

- Pierwsze 10 naklejek dedykujemy rodzinie królewskiej, premierowi Anglii oraz burmistrzowi Londynu a pierwsze 1000 posłom z parlamentu brytyjskiego i polskiego. Zachęcamy również naszych partnerów do wysyłania listów do radnych i lokalnych ważnych instytucji. Do tej pory znaczek szachownicy lotniczej nosił: prezydent Andrzej Duda, Donald Tusk, David Cameron, Radosław Sikorski, Ryszard Petru - opisuje jedna z inicjatorek akcji Dagmara Chmielewska.

Celem akcja - podkreślają organizatorzy jest to głównie zaznaczenie przyjaźni polsko- brytyjskiej i przypomnienie o roli polskich lotników w bitwie lotniczej o Wielką Brytanię.

- Z tej okazji w całej Anglii przygotowujemy koncerty, festyny, pikniki, wystawy, spotkania ze świadkami historii oraz programy edukacyjne - dodaje Chmielewska.

W Polsce akcja wspierana jest przez Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie, dlatego 6-9 września w Katowicach naklejki są rozdawane podczas Międzynarodowych Targów w Kielcach.

10 września na pikniku "Skrzydła nad Kazimierzem" uczniowie Liceum Lotnictwa w Dęblinie rozłożą olbrzymią szachownicę lotniczą (400 metrowa kwadratowych powierzchni). Flaga ta pierwszy raz pojawiła się na meczu Anglia - Polska na Wembley, a także na Przystanku Woodstock, Trafalgar Square, Air Show w Radomiu.

Tego dnia w Kazimierzu w powietrzu będzie można podziwiać samoloty zespołu akrobacyjnego "Orlik" z 42 Bazy Lotnictwa Szkolnego w Radomiu. Podczas kazimierskiego święta lotnictwa nie zabraknie Motocyklowego Stowarzyszenia Miłośników Lotnictwa „POLISH WINGS". Na zaproszenie Fundacji „ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom", gen. Ryszard Hać oraz piloci Orlików przeczytają dzieciom wiersze i bajki o lataniu.

Imprezę zwieńczy koncert "Skrzydlata Muza", którym wystąpią: orkiestra wojskowa, artyści reprezentujący Siły Powietrzne na przeglądach centralnych Wojska Polskiego oraz zespoły: Szarotka i Impuls (5 Batalion Strzelców Podhalańskich z Przemyśla), El Fuego (25 Brygada Kawalerii Powietrznej z Tomaszowa Mazowieckiego) i Bleach (4. Skrzydło Lotnictwa Szkolnego).

"Zależy nam aby dzięki tej akcji budować pozytywne relacje z Brytyjczykami, znajdować możliwe jak najbardziej łączące Polaków inicjatywy (...) W obliczu ostatnich wydarzeń w Anglii ta akcja przybiera dodatkowego wymiaru. Wyniki referendum w sprawie Brexitu uruchomiły agresywne zachowania osób, które nie akceptują obecności Polaków w UK dlatego tego typu akcje pozwalają nam na pokazania, że jesteśmy częścią brytyjskiej społeczności" - podkreśla Dagmara Chmielewska.