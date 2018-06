Wizyta w Vence: Pielgrzymka do Gombrowicza DDTVN/East News/ Kamil Piklikiewicz

Jakub Przebindowski

Jako typowe małżeństwo aktorskie lubimy z Martyną (Kliszewską) podróżować do miejsc związanych ze sztuką. Docierać do galerii czy muzeów, gdzie prezentowane są oryginały dzieł, które znamy tylko z albumów czy pocztówek. Z całej serii artystycznych pielgrzymek szczególnie wspominamy tę odbytą przed kilku laty do Vence. Pojechaliśmy do Nicei do Muzeum Matisse'a i wtedy przypomnieliśmy sobie, że nieopodal jest miejsce ostatnich lat życia Witolda Gombrowicza, czyli Vence.