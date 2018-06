Mirosław Hermaszewski, pierwszy Polak w kosmosie

– Ja, obywatel Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, czuję się zaszczycony umożliwieniem mi wykonania lotu kosmicznego na radzieckim statku Sojuz 30 i orbitalnej stacji Salut 6. Okazanego mi zaufania nie zawiodę – powiedział 27 czerwca 1978 roku, kilka minut przed lotem w kosmos, major Mirosław Hermaszewski.

W środę przypada 40. rocznica wystrzelenia z kosmodromu Bajkonur w Kazachstanie rakiety Sojuz 30 z polskim kosmonautą na pokładzie. Był to pierwszy i jak dotąd ostatni lot Polaka w kosmos.

Załoga, którą oprócz Hermaszewskiego tworzył Rosjanin – dowódca pułkownik Piotr Klimuk, drugiego dnia ekspedycji dotarła na stację orbitalną Salut 6. Kosmonauci realizowali na niej program badawczy. Przeprowadzali eksperymenty medyczno-biologiczne, geofizyczne i technologiczne.

– Wszystko jest tam bardzo ciekawe. W ciągu pierwszych minut byliśmy niezwykle zajęci działalnością operatorską. Mignął mi zachód słońca, ale Klimuk mnie uprzedził, że jeszcze się napatrzę, i prosił, żebym robił swoje. Ale wschód słońca to było przeżycie nie tylko estetyczne, ale i duchowe. To jak narodziny czegoś nowego – tak w rozmowie z „Rz" Hermaszewski wspomina pobyt na orbicie.

Polski kosmonauta przyznaje, że w kosmosie najbardziej obawiał się krążących meteorów.

– Kiedyś w nocy obserwowałem na tle Ziemi smugi palących się meteorów. Piękne zjawisko. Ale w pewnym momencie uświadomiłem sobie, że one przelatują tuż koło mnie. Oczywiście mieliśmy na podorędziu skafandry, gdyby trzeba było w nie wskoczyć i się ratować. Ale to nie do końca uspokajało – mówi. I dodaje, że w kosmosie „każdy nieznany szmer czy stuk stawia na nogi. Zmysły odpowiedzialne za bezpieczeństwo są tam wyostrzone do granic".

Lot sowieckiego statku kosmicznego trwał osiem dni. Lądowanie nastąpiło 5 lipca na stepach Kazachstanu. Podczas wyprawy kosmonauci wykonali 126 okrążeń wokół Ziemi.