300 lat Wielkiej Loży Anglii

24 czerwca 1717 r. powstała Wielka Loża Londynu i Westminsteru, organizacja wolnomularska, która miała ogromny wpływ na historię imperium brytyjskiego.

W centrum Londynu znajduje się zaułek znany jako St. Paul's Churchyard. Na poczštku XVIII w. powstała tam typowa londyńska tawerna, w której odbywały się spotkania pewnego towarzystwa muzycznego o nazwie „ŁabędŸ i lira". Z tego powodu złoœliwi londyńczycy nazwali jš tawrenš „Pod gęsiš i rusztem". Nie wiedzieli, że jest to także miejsce spotkań przedstawicieli czterech lokalnych lóż masońskich Londynu. Przed 1716 r. pozostawały one ze sobš w konflikcie. Jedne gromadziły głównie zwolenników oranżystów, inne sprzyjały Stuartom. Dopiero 24 czerwca 1717 r. z inicjatywy pastorów Johna Theophilusa Desaguliersa i Jamesa Andersona dokonało się połšczenie tych organizacji w Wielkš Lożę Londynu i Westminsteru, zwanš póŸniej Wielkš Lożš Anglii. Na wielkiego mistrza tej organizacji wybrano Anthony'ego Sayera. Z tej okazji dzień 24 czerwca, będšcy œwiętem Jana Chrzciciela, proklamowano najważniejszym œwiętem brytyjskich masonów.

17 stycznia 1723 r. ukazała się „The Book of Constitutions" Jamesa Andersona, zawierajšca zbiór praw i obowišzków masonów. Londyńska organizacja stała się od tej pory „lożš matkš" wszystkich odłamów masonerii w œwiecie anglojęzycznym. 12 lat po jej utworzeniu powstała także loża wolnomularska w Warszawie, do której należeli m.in. Stanisław Kostka Potocki, król Stanisław August Poniatowski, ksišżę Józef Poniatowski, prymasi Polski Michał Jerzy Poniatowski i Gabriel Podoski. Z upoważnienia i inspiracji Wielkiej Loży Anglii założono w 1733 r. lożę w Bostonie i Wielkš Lożę Massachusetts, a w 1734 r. 28-letni Benjamin Franklin został wielkim mistrzem loży w Pensylwanii.

Na przełomie XVII i XVIII wieku w Europie kontynentalnej zaznaczył się bardzo wyraŸnie podział na protestanckš północ i katolickie południe. W Wielkiej Brytanii dogasała walka o ustanowienie religii państwowej, a wstšpienie na brytyjski tron protestanta Jerzego I Hanowerskiego zakończyło ostatecznie wojny religijne pomiędzy katolickš Szkocjš i Irlandiš a protestanckš Angliš. Masoneria, rekrutujšca się głównie spoœród przedstawicieli arystokracji angielskiej, opowiadała się zdecydowanie po stronie protestanckiej. Wolnomularze stanowczo występowali przeciw jakiejkolwiek formie zależnoœci od papiestwa, choć należy podkreœlić, że w 300-letniej historii Wielkiej Loży Anglii aż czterech wielkich mistrzów było wyznania rzymskokatolickiego. Obecnie wœród 250 tys. członków Wielkiej Loży jest wielu katolików. 14 czerwca 1967 r. w Royal Albert Hall odbyły się uroczystoœci dla uczczenia 250. rocznicy powstania Wielkiej Loży Londynu i Westminsteru. Centralnym ich punktem było nadanie godnoœci wielkiego mistrza kuzynowi królowej Elżbiety II, księciu Kentu Edwardowi. Na tym stanowisku pozostaje on do dziœ.

Œladami œredniowiecznych murarzy

Na poczštku XVIII wieku miejscem spotkań londyńskiej masonerii były głównie tawerny. Tam przy kuflu piwa lub grogu prowadzono rozmowy o państwie, monarchii, prawach obywatelskich i religii. Formułowano myœli, hasła i idee nawołujšce do tolerancji, ekumenizmu, swobody wyznaniowej, równoœci i braterstwa. Wywodzšce się z tego towarzystwa liczne kluby wolnomularskie zaczęły odwoływać się do tradycji œredniowiecznych bractw murarskich, które wznosiły potężne katedry i zamki. Angielscy masoni wprowadzili swoje stroje, w tym głównie fartuch masoński ozdobiony emblematami młotka murarskiego, kielni, cyrkla i węgielnicy. Budowniczowie epoki gotyku, którzy między sobš posługiwali się niezrozumiałym dla innych żargonem, tworzyli elitarne, otoczone tajemnicš grupy zawodowe. Ich sposób organizacji przejęli i zaadoptowali do swoich potrzeb wolnomularze. Były tam trzy stopnie wtajemniczenia zawodowego: terminator, czeladnik i mistrz. Ci œredniowieczni murarze i architekci byli ludŸmi wolnymi, stšd ich nazwa „free masons" (wolni murarze). Na czym polegała owa wolnoœć? Niezależnie od miejsca, w którym pracowali, zawsze pozostawali poza kontrolš Koœcioła i organizacji państwowych.

Polski historyk prof. Ludwik Hass w pracy „Wolnomularstwo" przytacza zapis zawarty w jednej z najstarszych konstytucji muratorów angielskich: „Każdy budowniczy ma obcych towarzyszy, kiedy przybywajš do kraju, przyjšć i po przyjacielsku traktować i postawić do pracy, jeœli chcš pracować, jak jest obyczajem". W miejscowoœciach, w których wznosili swoje budowle, wolni murarze zajmowali wysokš pozycję społecznš. Tworzyli elitarne, zamknięte grupy, które surowo przestrzegały tajemnic zawodowych. Restrykcyjnie pilnowano, aby obliczenia i formuły budowlane stosowane przy wznoszeniu wielkich budowli sakralnych i zamków nie były nigdzie zapisywane. Sprawy techniczne omawiano na zamkniętych spotkaniach w warsztatach, do czego póŸniej nawišzywała koncepcja loży masońskiej – zamkniętego dla obcych pomieszczenia, w którym członkowie organizacji wygłaszali referaty nazywane „deskami". Owe „deski" nawišzywały do drewnianych budynków, w których prowadzono warsztaty, a więc szkolenia czeladników przez mistrza. PóŸniejsze „deski" wolnomularskie dotyczyły głównie kwestii kulturalnych, historycznych i filozoficznych. I podobnie jak w przypadku œredniowiecznych warsztatów wolnych murarzy, tematem tabu były sprawy dotyczšce religii i polityki. Wędrujšcy po Europie mistrzowie murarscy, nigdy nie rozmawiali o religii, aby nie dać inkwizycji pretekstu do ich aresztowania. Podobnie było z politykš. Liczył się ten klient, który dobrze płacił. Polityka była obszarem, którym budowniczowie się nie zajmowali.

Koœciół i masoneria

Nie zmienia to oczywiœcie faktu, że obrzędy masonów nawišzujš do rytuałów religijnych. Legenda o pierwszym budowniczym Wielkiej Œwištyni Jerozolimskiej i przekazaniu Wielkiego Słowa Kamieniarskiego jest odtwarzana w obrzędach wolnomularskich III stopnia, przypominajšcych obrzędowoœć religijnš. Sami masoni twierdzš, że odwoływanie się do symboli biblijnych, Jerozolimy, Œwištyni Salomona, tajemnicy Wielkiego Słowa Kamieniarskiego wišże się œciœle z działalnoœciš zakonu templariuszy i zagadkš jego nagłego upadku w 1307 r. Rycerze Œwištyni i ich dokonania w różnych dziedzinach życia stanowiły wielki postęp cywilizacyjny, przerwany brutalnie przez chciwego feudalnego władcę Filipa IV Pięknego i wyzutego z wszelkich zasad moralnych papieża Klemensa V.

Być może właœnie to programowe odwołanie do tradycji templariuszy spowodowało, że w 1738 r., 21 lat po utworzeniu Wielkiej Loży Anglii, Koœciół katolicki uznał jš oficjalnie za wroga. Walkę z wolnomularstwem zapoczštkował papież Klemens XII, wydajšc bullę „In eminenti apostolatus specula". W następnych dziesięcioleciach powstało wiele koœcielnych dokumentów antymasońskich, a 28 czerwca 1751 r. papież Benedykt XIV ogłosił bullę „Providas romanorum pontificum", która uznawała przynależnoœć do loży za odstępstwo od wiary katolickiej.

Nie zmienia to faktu, że do wybuchu Wielkiej Rewolucji Francuskiej duchowieństwo w wielu krajach europejskich nie tylko nie zwalczało masonerii (np. we Francji), ale też często zajmowało w lożach ważne stanowiska. Znane sš przypadki, że podczas uroczystoœci liturgicznych (najczęœciej w czasie mszy żałobnych) duchowni nosili nawet masońskie emblematy.

13 wrzeœnia 1821 r. papież Pius VII wydał kolejnš bullę antymasońskš, skierowanš tym razem przeciw karbonariuszom, zwanym także węglarzami, którzy wprawdzie masonami nie byli, ale papież uznał ich za sektę masońskš, ponieważ silnie wspierali zjednoczenie Włoch i likwidację Państwa Koœcielnego. W tym samym roku z polecenia cara Aleksandra I zakazano w Królestwie Polskim działalnoœci wolnomularskiej. Strach przed masonami, zapoczštkowany przez carycę Katarzynę Wielkš, która postrzegała loże masońskie jako wylęgarnię nastrojów rewolucyjnych i antymonarchistycznych na miarę rewolucji francuskiej, rozlał się na wszystkie kraje znajdujšce się w strefie wpływów Moskwy. Co ciekawe, w sšsiednich Prusach twórca potęgi tego państwa król Fryderyk II Wielki był zapalonym masonem i gorliwym czytelnikiem postępowej literatury oœwieceniowej.

Występujšc zaciekle przeciw organizacjom wolnomularskim, Koœciół zaczšł przypisywać masonom wszelkie grzechy tego œwiata. Pojęcie „mason" nabrało w powszechnym obiegu skrajnie pejoratywnego znaczenia. Wreszcie w 1917 r. papież Benedykt XV ogłosił kanon 2335 kodeksu prawa kanonicznego, w którym można przeczytać: „Ci, którzy należš do sekty masońskiej lub innych tego rodzaju stowarzyszeń, które spiskujš przeciwko Koœciołowi lub prawowitym władzom cywilnym, wpadajš tym samym w ekskomunikę zastrzeżonš Stolicy Apostolskiej".

Dopiero II sobór watykański (obradujšcy w latach 1962–1965) złagodził stanowisko Koœcioła katolickiego wobec organizacji wolnomularskich. Ojcowie soborowi byli za to zaciekle atakowani przez zachowawczych konserwatystów katolickich, którzy w tej zmianie widzieli rękę szatana i... spisek masoński.