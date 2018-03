Sprawiedliwość po latach dla dzieci wyklętych

Osoby, które dzieciństwo spędziły z matkami w stalinowskich więzieniach, dostanš rekompensaty – zdecydował parlament.

Alicję Wnorowskš w 1947 roku skazano na karę œmierci. Powód? Weszła w struktury Urzędu Bezpieczeństwa, z którego wykradała informacje dla podziemia. Jednak w więzieniu w Rzeszowie osadzono kogoœ jeszcze – Wnorowska była w zaawansowanej cišży.

Nie wiedziała, kiedy zostanie zabita: po porodzie czy przed, co oznaczałoby też œmierć dziecka. Gdy zbliżało się rozwišzanie, dozorcy zapowiedzieli, że jeœli płód będzie martwy, od razu zaprowadzš jš na egzekucję. Syna urodziła w kwietniu 1947 roku, bez asysty lekarza czy akuszerki. I dziecko prawdopodobnie uratowało jej życie, bo Bolesław Bierut ułaskawił jš, zmieniajšc karę œmierci na dożywocie. Na wolnoœć wyszła w 1955 roku.

Jej syn Stanisław Wnorowski to prawdopodobnie jedyny Polak urodzony w celi œmierci. Właœnie udało mu się doprowadzić do zmiany prawa: dzieci, które spędziły pierwsze lata w komunistycznych więzieniach, będš mogły starać się o „odszkodowanie za poniesionš szkodę i zadoœćuczynienie za doznanš krzywdę".

Wszystko zaczęło się w 2014 roku, gdy mężczyzna wysłał petycję do Senatu. W efekcie powstał projekt nowelizacji, ale nie udało się jej uchwalić przed końcem kadencji. Po wyborach senatorowie wrócili do sprawy, a w czwartek ustawę uchwalił Sejm. Czeka tylko na podpis prezydenta.

Zakłada, że rekompensata będzie przysługiwała nie tylko dzieciom, które przyszły na œwiat w „więzieniu lub innym miejscu odosobnienia", ale też urodzonym na wolnoœci, a póŸniej zamkniętych z matkami. – Chcieliœmy uregulować sprawę kompleksowo, by ustawy nie trzeba było znów nowelizować – mówi Robert Mamštow z PiS, szef senackiej Komisji Praw Człowieka.

Dodaje, że beneficjentami zmian będzie szacunkowo 40 osób. – To prawdopodobnie mniejsza liczba, bo wielu z nas już odeszło – uważa jednak Stanisław Wnorowski.

Z uzasadnienia do projektu senackiego wynika, że rekompensata wyniesie œrednio 56,8 tys. Dlaczego dzieci wyklęte majš dostać te pienišdze, skoro zazwyczaj nie pamiętajš nawet pobytu w więzieniach?

Bo często panowały w nich drastyczne warunki. Przykładowo w grudniu 1947 roku Stanisława Wnorowskiego przewieziono z mamš do bydgoskiego Fordonu, gdzie trafił do okrytego złš sławš więziennego żłobka. Matka zobaczyła go po raz pierwszy po trzech tygodniach. „Był bardzo chory, przestał jeœć, zaczšł bredzić" – wspominała w ksišżce Łukasza Modelskiego „Dziewczyny wojenne". Stanisław Wnorowski mówi, że z więzienia wydano go ciotce, gdy był nieprzytomny. Chodzić zaczšł jako czterolatek.

– Mam orzeczenie od lekarza, że dziecko urodzone i wychowane w takich warunkach kwalifikuje się niemal do grupy inwalidzkiej – mówiła przed rokiem „Rzeczpospolitej" Magdalena Zarzycka-Redwan, urodzona w 1949 roku na Zamku w Lublinie. Nigdy nie poznała matki, która zmarła po porodzie. A w więzieniu przetrwała, bo piersiš wykarmiła jš inna więŸniarka.

Zarzycka-Redwan przyszła na œwiat przed terminem, bo matka dostała krwotoku spowodowanego biciem. I tak można jednak mówić o dużym szczęœciu dziecka. Badaczka œrodowiska więŸniarek, nieżyjšca już prof. Barbara Otwinowska, opowiadała w 2015 roku „Rzeczpospolitej" o kobietach, które roniły w karcerach, m.in. wskutek zaordynowanej im serii przysiadów.

M.in. z tych powodów za senackš ustawš zagłosował niemal cały Sejm. – Gdy wnosiłem petycję, nie spodziewałem się sukcesu – nie ukrywa Stanisław Wnorowski.

Martwi się tylko, że do uchwalenia ustawy doszło tak póŸno. Bo starzejšce się dzieci wyklęte będš musiały jeszcze uzyskać rekompensatę w sšdzie. Dłuższa droga jest przed tymi, których matki nie uzyskały jeszcze unieważnienia wyroku.