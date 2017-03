FBI odzyskało miniaturę z Wrocławia

W piątek w resorcie kultury odbędzie się uroczystość przekazania odzyskanej przez amerykańskie służby miniatury, która przedstawia popiersie damy sportretowanej na tle obłoków.

Autorką miniatury jest Aimée Zoe Lizinka de Mirbel (ur. w 1796 r. w Cherbourgu, zm. w 1849 r. w Paryżu). Była ona uczennicą Jean-Baptiste Augustina i oficjalną malarką dworu Ludwika XVIII. Jej miniatury znajdują się dzisiaj głównie w Paryżu (Luwr), Rouen, d'Avignon, w Londynie (Wallace Collection) oraz w Szwajcarii (Ernesta Holzscheitera w Meilen).

Miniatura została podarowana Śląskiemu Muzeum Przemysłu Artystycznego i Starożytności we Wrocławiu przez osobę prywatną w 1900 r. Jesienią 1903 r. eksponowana była na wystawie prezentującej kolekcje miniatur. W 1926 r. obiekt, wraz z częścią zbiorów, został przekazany do filii placówki - Muzeum Zamkowego.

Miniatura pozostawała w gmachu Muzeum Zamkowego do 1942 r. Wtedy zapadła decyzja o ewakuacji zabytków do jednej ze składnic zlokalizowanych na Dolnym Śląsku. Jak ustalili urzędnicy resortu kultury, kolekcja miniatur Muzeum Zamkowego została wywieziona przez Niemców do składnicy w miejscowości Grodziec (niem. Gröditzberg), a następnie we wrześniu 1943 r. do repozytorium w Nowym Kościele.

Gdy latem 1945 r. tereny te przejęła polska administracja okazało się, że w czasie działań wojennych składnica, wraz z zawartością, została spalona.

Dzisiaj urzędnicy resortu kultury stawiają tezę, że miniatura została zrabowana, zanim zbiory zostały zniszczone przez ogień.

Obiekt po wojnie został uznany za zaginiony. Dzieło zostało zarejestrowane w bazie strat wojennych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego jako strata Muzeum Narodowego we Wrocławiu.

We wrześniu 2013 r. pracownicy ministerstwa odnaleźli ten obraz na stronie internetowej poświęconej miniaturom. "Resort kultury ustalił wówczas, że obiekt znajduje się w jednej z amerykańskich kolekcji prywatnych i podjął rozmowy z posiadaczem obrazu odnośnie jego zwrotu. Kiedy negocjacje nie przyniosły rezultatów, w kwietniu 2016 r. MKiDN zwróciło się o pomoc w odzyskaniu zabytku do biura FBI w Warszawie" – informuje ministerstwo. Amerykańskie służby odzyskały utracony w czasie wojny zabytek.