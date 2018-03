W wieku 96 lat zmarł "księgowy z Auschwitz"

W roku 2015 został skazany na 4 lata więzienia za współuczestnictwo w dokonaniu morderstw w 300 tys. przypadków. Sšd nie chciał go ułaskawić.

SS-manowi znanemu jako „księgowy z Auschwitz" groził pobyt w więzieniu po tym, jak w grudniu sšd uznał jego stan zdrowia za wystarczajšco dobry do odbycia kary. Przedtem Groening odwoływał się od wyroku sprzed 3 lat, jednak sšd odrzucił jego skargę. Po tym, jak w 2014 stanšł na ławie oskarżonych, Groening przyznał się do zarzucanego mu współudziału w mordowaniu więŸniów. Zaczšł mówić o swoich czynach, by zadać kłam tym, którzy negowali Holocaust. Prokuratura zamierzała wkrótce przysłać mu wezwanie do stawienia się do zakładu karnego.