Maciej Berbeka. Góra czekała na niego

Historia Macieja Berbeki jest jak tragedia antyczna – mówiš ci, którzy znali wspinacza z Zakopanego. Góra go wzięła dokładnie co do dnia, 25 lat po tym, jak go wypuœciła. Sam na niš wrócił po swój los.

5 marca 2013 roku Adam Bielecki, Artur Małek, Maciej Berbeka i Tomasz Kowalski dokonali pierwszego zimowego wejœcia na oœmiotysięcznik Broad Peak. W drodze powrotnej dwaj ostatni zginęli. W rocznicę tej tragedii przypominamy tekst sprzed pięciu lat.

Wspinać się zaczšł pięć lat po tragicznej œmierci swego ojca, Krzysztofa Berbeki, znanego alpinisty, ratownika tatrzańskiego, uczestnika wypraw w Alpy, Kaukaz, Hindukusz. Krzysztof zmarł w szpitalu w Zurichu na skutek obrażeń po wypadku podczas zejœcia z alpejskiego czterotysięcznika Dent d’Herens po dokonaniu pierwszego zimowego przejœcia trudnej œciany. Maciek miał wtedy niespełna 10 lat, a jego brat Jacek, który też został himalaistš, pięć. To wtedy powstał istniejšcy do dziœ Fundusz im. Krzysztofa Berbeki, który wspiera rodziny zmarłych tragicznie alpinistów. Utworzyli go koledzy i przyjaciele, żeby wspomóc Elżbietę Berbekę i jej synów.

Maciek urodził się 17 paŸdziernika 1954 r. w Zakopanem. Jest absolwentem Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych im. A. Kenara, uczył póŸniej w tej szkole. Ukończył Wydział Architektury Wnętrz Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. – Planowaliœmy w paŸdzierniku tego roku wystawę u nas prac Maćka Berbeki i jego żony Ewy, która jest malarkš i plastykiem. Cała rodzina jest uzdolniona artystycznie – mówi Anna Zadziorko, dyrektor Miejskiej Galerii Sztuki w Zakopanem. – Okazało się, że właœciwie nie ma dokumentacji prac Maćka. Zupełnie o to nie dbał. Był skromny, jeœli chodzi o własne dokonania artystyczne. Projektował wnętrza. Współpracował z Teatrem im. Stanisława Ignacego Witkiewicza. Razem z żonš robili scenografię do sztuk. Tworzył też plakaty, zaproszenia. Ale najważniejsze były dla niego góry.

Ostro napierali

Tak jak inni wspinacze ze złotej ery himalaizmu polskiego lat 80. i poczštku 90., Berbeka przechodził kolejne szczeble wtajemniczenia wysokogórskiego, uczestniczšc w wyprawach w Kaukaz, Alpy, Pamir, Himalaje. W owym czasie Klub Wysokogórski w Zakopanem był potęgš.

– Byłem z Maćkiem na szeœciu wyprawach w Himalajach – mówi Maciej Pawlikowski. Zakopiańczyk i ratownik tatrzański tworzył z Berbekš słynny zespół dwóch Maćków do zadań ekstremalnych. – Andrzej Zawada zaprosił nas na ekspedycję zimowš na oœmiotysięcznik Cho Oyu (8201). Oraliœmy tę œcianę właœciwie w pięć osób. Byliœmy bardzo skoncentrowani, ostro napieraliœmy. 12 lutego 1985 r. weszliœmy na szczyt. Maciek był dobrym partnerem w górach. Doskonale współpracował z rozmaitymi ludŸmi. Szybko nawišzywał kontakt, nie uprzedzał się do nikogo.

Berbeka poprowadził dwie zimowe wyprawy zakopiańczyków na Nanga Parbat (8125 m), na œcianę Rupal – najwyższš na œwiecie. Na oœmiotysięczniku Manaslu (8156) zrobił pierwsze zimowe wejœcie z Ryszardem Gajewskim, także z Zakopanego. Na Annapurnę (8091) wszedł nowš drogš. Żeby mieć szansę wejœcia na Mount Everest (8848), zatrudnił się jako przewodnik w wyprawie komercyjnej. Na zdjęciu ze szczytu siedzi uœmiechnięty z różańcem w ręku. Dostał go na drogę od rodziny.

Był ratownikiem TOPR, przewodnikiem wysokogórskim z licencjš IVBV/UIAGM/IFMGA. To elitarna Międzynarodowa Federacja Zwišzków Przewodnickich, jej licencja pozwala na wprowadzanie ludzi w góry – „tam i z powrotem”, honorowane w ponad 20 krajach, od Tatr polskich i słowackich przez Alpy, Andy, Kanadę po Japonię. „Lubimy góry i lubimy ludzi. Wasze górskie cele i satysfakcja sš naszym wyzwaniem” – głosi wizytówka Polskiego Stowarzyszenia Przewodników Wysokogórskich.

– Dla mnie Maciek ma ważnš cechę charakteru: pogodę ducha, która udzielała się uczestnikom wyprawy. Nawet jak ludzie byli zmęczeni, on dodawał sił – mówi Jerzy Poprawski, który jeŸdził z Berbekš jako przewodnikiem na Mont Blanc, Kilimandżaro i w Himalaje. Nie chce używać czasu przeszłego, mówišc o Berbece. – Na pewno jest w nim duch ratownika. Był bardzo opiekuńczy. Ale też starannie przygotowywał nas do wyprawy.

– Podejrzewam, że na obecnej wyprawie na Broad Peak mógł się stać partnerem Tomasza Kowalskiego i mógł się poczuć odpowiedzialny za niego – uważa Maciej Pawlikowski.

Tak Polacy zdobywali szczyt Broad Peak

Nękanie lidera

25 lat temu Maciej Berbeka uczestniczył w pierwszej zimowej wyprawie na K2 (8611 m) kierowanej przez Andrzeja Zawadę. – Po dwóch miesišcach wyprawy wiedziałem, że nie ma już żadnych szans na zdobycie Góry Gór – mówi Aleksander Lwow. – Ale obok był niższy o pół kilometra Broad Peak (8047 m). Zaczšłem namawiać Zawadę, żeby podjšł starania u pakistańskich władz o pozwolenie na atakowanie tego szczytu. Nękaliœmy lidera razem z Maćkiem, którego przekonałem do tego pomysłu. Udało się. 3 marca 1988 r. wyruszyliœmy na nartach pod Broad Peak. Narty zostawiliœmy pod œcianš i poszliœmy do góry.

Wspinali się w stylu alpejskim – wszystko, co mieli, nieœli na plecach. Na górze poza nimi nie było nikogo. 5 marca był słoneczny dzień, zastał ich na wys. 7300 m. Założyli tam biwak. Noc była jednak straszliwie zimna. – Rozgrzewanie butów, topienie œniegu szło nam opornie – mówi Lwow. – Rano wyruszyliœmy o godz. 8. O wiele za póŸno. Przed godz. 16 byliœmy poniżej przełęczy między wierzchołkami głównym i poœrednim. Od szczytu i od zmroku dzieliły nas dwie godziny. Zdrowy rozsšdek nakazywał odwrót, ambicja pchała do góry. Wał ciemnych chmur, który pojawił się na horyzoncie, szybko się zbliżał. Pomyœlałem o tragedii, jaka rozegrała się tu 13 lat wczeœniej. Teraz dopiero jš zrozumiałem. Sytuacja zdawała się powtarzać. Podjšłem decyzję. Zawróciłem.

Kiedy Lwow dotarł do namiotu w wichurze i padajšcym œniegu, widocznoœć nie przekraczała 20 metrów. Maciek wspinał się dalej. Nie wrócił ani tej nocy, ani przez cały następny dzień. Lwow walczył z huraganowym wiatrem, którego uderzenia podnosiły namiot razem z nim. Nie miał łšcznoœci. Jedyne radio zabrał Berbeka. Wiedział, że jeœli stamtšd nie zacznie uciekać kolejnego ranka, to zginie na pewno. Doszedł do wniosku, że Maciek prawdopodobnie już nie żyje.

Mimo to w œpiworze trzymał od rana butelkę z litrem wody dla kolegi, gdyby jednak wrócił. Œnieg stopił na płomieniach z resztek gazu. Około godz. 18 usłyszał krzyk. Pomyœlał, że oszalał z niedotlenienia. Wysunšł głowę z namiotu, lecz w ciemnoœci i mgle niczego nie dostrzegł. Po chwili znów usłyszał słabe wołanie. Rozpišł namiot. Powyżej dostrzegł œwiatełko latarki. – Gdybym nie usłyszał wołania, to we mgle i ciemnoœci Maciek mógłby minšć namiot. Œwiatłem czołówki naprowadziłem go na właœciwš drogę. Zdjšłem mu raki z butów i pomogłem wejœć do œrodka. Powiedział, że był na szczycie. Przyniósł radio, którym mogłem się komunikować z bazš. Miał odmrożone palce stóp. Podałem leki. Najgorszy był moment opuszczenia rano namiotu i zejœcia na wysokoœć 6700 m. Schodziliœmy we mgle i huraganie. Nie mieliœmy picia. Intuicyjnie odnajdywałem drogę. Maciek z trudem podšżał za mnš.

Trzej koledzy spod K2 – Krzysztof Wielicki, Mirosław Gardzielewski i Mirosław Falco Dšsal wyszli im naprzeciw. Kiedy spędzali kolejnš noc w œcianie, Maciek wspomniał z żalem, że zapomniał zabrać kamienie ze szczytu na pamištkę. – Kamienie sš na przedwierzchołku. Na głównym szczycie jest tylko œnieg – powiedział cicho do Lwowa Krzysztof Wielicki, który wszedł na Broad Peak cztery lata wczeœniej.

Pomyłka sprzed lat

Skalisty przedwierzchołek – Rocky Summit (8030 m) jest o 17 metrów niższy od głównego, ale oddalony od niego o godzinę drogi graniš. Jak się okazało póŸniej, wiele wypraw myliło te punkty. W bazie wszyscy zdawali sobie sprawę, dokšd dotarł Maciek. Ale nikt wtedy nie zdobył się, by powiedzieć mu, że się pomylił. Podczas odwrotu nie chciano mu odbierać sił.

Wypogodziło się, kiedy dotarli do stóp góry. Helikopter zabrał Maćka spod œciany. W œwiat poszła informacja, że 6 marca 1988 r. Broad Peak został zdobyty po raz pierwszy w zimie – Andrzej Zawada, który to uczynił z bazy, nie sprecyzował, jaki wierzchołek. Berbeka został odznaczony przez rzšd Pakistanu i Polski – otrzymał medal „Za wybitne osišgnięcia sportowe”. A potem Lwow opublikował tekst, w którym napisał prawdę. Rozpętała się afera. Największš jej ofiarš był Maciek.

– Uważam, że zbliżał się często do cienkiej czerwonej linii. Wtedy na Broad Peak przeżył tylko dlatego, że nie poszedłem z nim do góry i zachowałem siły, dzięki czemu mogłem pomóc mu zejœć – mówi Lwow. – Ale góra czekała na niego. Dostał od niej ostrzeżenie i nie posłuchał. Wrócił, znów zbliżył się do cienkiej czerwonej linii. Tym razem się nie udało. Kiedy rozegrała się tragedia na Broad Peak, pomyœlałem, że gdybym tam był, to zachowałbym się podobnie jak ćwierć wieku wczeœniej. Nie osišgnšwszy szczytu o właœciwej porze, zawróciłbym, pamiętajšc że biwak bez sprzętu na tej wysokoœci i w zimie jest œmiertelnym zagrożeniem.

Aleksander Lwow, weteran himalaizmu, swojej ksišżce dał tytuł: „Zwyciężyć, to znaczy przeżyć".

Broad Peak

Ta góra (Szeroki Szczyt) została tak nazwana ze względu na rozległoœć masywu. Jest dwunastym pod względem wysokoœci szczytem Ziemi. Masyw wyglšda jak zlepiony z trzech gór. Œrodkowa nosi nazwę Broad Peak Middle (8016 m). Dla historii polskiego himalaizmu jest bardzo ważna. Była arenš wielkiego triumfu i ogromnej tragedii. Broad Peak Middle był pierwszym oœmiotysięcznym wierzchołkiem, do tego dziewiczym, na jaki weszli Polacy. 28 lipca 1975 r. stanęli na nim wspinacze Klubu Wysokogórskiego z Wrocławia: Kazimierz Głazek, Janusz Kuliœ, Marek Kęsicki, Bohdan Nowaczyk i Andrzej Sikorski. Trzej ostatni zginęli w czasie dramatycznego zejœcia nocš w zamieci œnieżnej. Pierwszy spadł Nowaczyk podczas zjazdu, pocišgajšc za sobš w trzykilometrowš przepaœć jedynš linę, jakš mieli. Skrajnie wyczerpani nie zdecydowali się na dalsze schodzenie w nocy. Biwakowali. Gdy się rozjaœniło, zaczęli, mimo zadymki, szukać kolegi. Mijały godziny, rozdzielili się. Głazek i Kuliœ spędzili razem kolejnš noc, biwakujšc. Kiedy ruszyli o œwicie na dół, natknęli się na ciało Sikorskiego. Obrażenia pokazywały, że spadł. Tylko oni dotarli do bazy.

Prawdy nie poznamy nigdy

5 marca 2013 r. polska wyprawa zdobyła jako pierwsza zimš szczyt Broad Peak (8047 m). Adam Bielecki, Maciej Berbeka, Artur Małek i Tomasz Kowalski weszli kolejno na wierzchołek między 17.30 a 18 czasu pakistańskiego.

PóŸno, bo około 18, zapada tam noc. Podczas wspinaczki nie używali butli z tlenem.

Najmłodszy, 27-letni Kowalski, który wczeœniej nie stał na żadnym oœmiotysięczniku, miał trudnoœci z oddychaniem. Nie był w stanie schodzić. W okolicy skalnego wierzchołka spadł z grani. Nie mógł umocować raka do buta. O swoich problemach informował przez radiotelefon słabnšcym głosem kierownika wyprawy, Krzysztofa Wielickiego, który przebywał w bazie.

Prawdopodobnie po oœmiu godzinach schodzenia z wierzchołka nawet nie dotarł do przełęczy na 7900 m, na którš schodzi się w dobrych warunkach około godziny.

Przed œwitem 6 marca z bazy dostrzeżono œwiatełko latarki Macieja Berbeki. Dwaj pozostali koledzy byli już w namiocie obozu II (7400 m). Nie wiadomo, co dokładnie się stało. W cišgu dnia, przy dobrej widocznoœci z bazy obserwowano stoki góry. Nie było nikogo powyżej obozu IV. Jeden z pakistańskich wspinaczy podszedł do wysokoœci 7700 m. Także nikogo nie dostrzegł.

Maciej Berbeka i Tomasz Kowalski zginęli, schodzšc ze szczytu. Przyznał to w pištek kierownik wyprawy Krzysztof Wielicki w oficjalnym komunikacie. Powrót wyprawy do Polski planowany jest na około 20 marca.

„Prawdy o tym, co tam się stało, nie poznamy nigdy” – powiedział Wielicki.