Zbrodnia w Grodkowie: Tożsamość żołnierzy niepewna

IPN ogłosił nazwiska kilku ofiar zbrodni w Grodkowie, choć wcišż trwajš badania DNA szczštków.

Od kilku tygodni trwa konflikt pomiędzy pionem œledczym IPN a wiceprezesem Instytutu prof. Krzysztofem Szwagrzykiem. Sprawa dotyczy kilku nazwisk żołnierzy, które jako zidentyfikowane zostały ogłoszone w czasie konferencji zorganizowanej 1 lutego w Pałacu Prezydenckim z udziałem głowy państwa, a także m.in. rodzin ofiar zbrodni niemieckich i komunistycznych.

Z naszych informacji wynika, że wštpliwoœci budzš podane wtedy nazwiska żołnierzy z oddziału NSZ Henryka Flamego ps. Bartek, których szczštki dwa lata temu zespół prof. Krzysztofa Szwagrzyka odnalazł w Starym Grodkowie.

W trakcie konferencji podano nazwiska: Franciszka Koniora ps. Rekin, braci Józefa i Karola Maœlanków (zastrzeżono, że nie udało się rozróżnić szczštków, którego braci odnaleziono) oraz Michała Pajestki.

Trudne badania DNA

Skšd te wštpliwoœci? Z naszych informacji wynika, że eksperci zajmujšcy się identyfikacjš w oparciu o badania genetyczne nie potwierdzili jednoznacznie, że znaleziono akurat te osoby.

Pion œledczy IPN w Katowicach prowadzi œledztwo w sprawie zbrodni dokonanych na żołnierzach oddziału „Bartka" we wrzeœniu 1946 r. Zostali oni zwabieni przez agentów UB i Sowietów na Opolszczyznę i zamordowani. Do ich uœmiercenia wykorzystano materiały wybuchowe.

Z ustaleń IPN wynika, że ubecy dokonali zabójstwa 69 żołnierzy poprzez oddanie strzału z broni palnej w potylicę, zabójstwa 30–40 osób przez wysadzenie ich w powietrze w zaminowanym drewnianym baraku na terenie poniemieckiego lotniska w Starym Grodkowie, a także wysadzenie w powietrze co najmniej kilkudziesięciu kolejnych w zaminowanej murowanej oborze na terenie miejscowoœci Barut.

Zespół Szwagrzyka (od wielu lat stara się rozwikłać zagadkę ich œmierci) odnalazł szczštki ok. 30 żołnierzy z tego oddziału w Starym Grodkowie w 2016 r. Zostały one następnie przekazane do badań genetycznych do uczelni medycznej we Wrocławiu.

Z naszych informacji wynika, że wrocławskim naukowcom udało się zidentyfikować z niemal 100-procentowš pewnoœciš szczštki Franciszka Pajestki. Z opinii o pozostałych nie wynikało w jednoznaczny sposób, kogo udało się zidentyfikować. Uzyskane informacje mogły ewentualnie pomóc w typowaniu tych osób. Problem polegał na tym, że szczštki były w znaczny sposób zniszczone, bo żołnierzy uœmiercono w eksplozji materiału wybuchowego, przez 70 lat leżały one też w ziemi. Naukowcom nie pomagał też fakt, że wszyscy pochodzili z jednego regionu geograficznego, czyli z okolic Żywca, i niektórzy byli ze sobš spokrewnieni.

W zwišzku z tym, że otrzymana z Wrocławia opinia biegłego nie była jednoznaczna, prokurator zlecił kolejne badania pozostałych szczštków. Próbki zostały przekazane do Instytutu Ekspertyz Sšdowych w Krakowie. Prokurator nie otrzymał jeszcze wyników tych badań.

Prokurator nie potwierdza

Tymczasem 1 lutego prof. Szwagrzyk podał nazwiska kilku zidentyfikowanych według niego osób. Poinformował też o identyfikacji Michała Pajestki, a nie jego brata Franciszka.

Pion œledczy IPN w Warszawie poinformował nas, że nie jest kompetentny do udzielenia odpowiedzi na pytanie: „Jakie były podstawy podania do publicznej wiadomoœci not identyfikacyjnych ogłoszonych podczas konferencji w dniu 1 lutego 2018 roku". Prokuratorzy nie brali bowiem udziału „w przygotowaniu not identyfikacyjnych wręczanych bliskim ofiar, nie majš też wpływu na zawarte w nich dane ani na czas i kolejnoœć wręczania tych not poszczególnym osobom".

Z opisanej przez prokuratora procedury wynika, że jeżeli nie pojawiajš się „jakiekolwiek wštpliwoœci co do rzetelnoœci opinii biegłych genetyków sšdowych", szef pionu œledczego przekazuje „pozyskane dane wyznaczonemu Zastępcy Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej". W przypadku opisanych przez nas żołnierzy tak się nie stało.

W odpowiedzi na nasze pytania prof. Szwagrzyk stwierdził, że identyfikacja żołnierzy NSZ dokonana została w oparciu o badania genetyczne przeprowadzone w Zakładzie Technik Molekularnych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. „W ich trakcie nie doszło do (...) pomyłki, która skutkowałaby podaniem do publicznej wiadomoœci danych innych niż zidentyfikowanych genetycznie osób" – zapewnia.