Niedobry czas na czczenie Polaków?

PiS w poœpiechu uchwala Narodowy Dzień Pamięci Polaków ratujšcych Żydów, by można było go œwiętować już w marcu.

Nad projektem ustawy o ustanowieniu Narodowego Dnia Pamięci Polaków ratujšcych Żydów pod okupacjš niemieckš będzie w tym tygodniu głosował Sejm.

Poniżej dalsza częœć artykułu

Zapowiada się wielka awantura podczas głosowania – próbkę mieliœmy już podczas ostatniego posiedzenia sejmowej Komisji Kultury i Œrodków Przekazu. Wszystkie ugrupowania sš zgodne, że Narodowy Dzień Pamięci Polaków ratujšcych Żydów jest słuszny, ale niektórzy uważajš, że czas jest nieodpowiedni. Nowoczesna wnioskowała, by skreœlić projekt z porzšdku obrad komisji. Poseł Joanna Scheuring-Wielgus nie pozostawiła na PiS suchej nitki. – Skandalem jest to, że państwo wykorzystujecie instrumentalnie bohaterów do własnej rozgrywki politycznej. To jest skandal i hańba. Tym osobom należy się szacunek i godnoœć, a nie wykorzystywanie sytuacji do własnych celów politycznych – wytykała Scheuring-Wielgus.

PiS spieszy się, bo chce, by Narodowy Dzień Pamięci Polaków ratujšcych Żydów fetowano już za miesišc, 24 marca – w rocznicę œmierci rodziny Ulmów z Podkarpacia, którzy za uratowanie Żydów zostali rozstrzelani wraz z szóstkš swoich małych dzieci. Nie ukrywa, że po zaostrzeniu animozji polsko-żydowskich œwięto miałoby wymiar szczególny. Opozycja jest oburzona, bo jej zdaniem PiS ma polityczny cel – chce przykryć wpadkę z ustawš o IPN, która najbardziej rozsierdziła œrodowiska żydowskie.

Narodowy Dzień Pamięci Polaków ratujšcych Żydów zaproponował w paŸdzierniku 2017 r. prezydent Andrzej Duda. Wojciech Kolarski, podsekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP, podkreœlał podczas komisji, że „ten dzień jest dniem bohaterów". – Jednoczeœnie wymierzamy sprawiedliwoœć tym, którzy zachowali się w sposób niegodny. Dlatego ta ustawa jest tak potrzebna, również w odniesieniu do naszych relacji ze stronš żydowskš – przyznał Kolarski.

Posłanka Scheuring-Wielgus prowokacyjnie pytała, „czy prezydent Andrzej Duda napisze uchwałę albo ustawę, która będzie potępiała zachowania Polaków wobec Żydów podczas II wojny œwiatowej", podkreœlajšc, że „wœród nas nie byli tylko i wyłšcznie bohaterowie". Wtórował jej partyjny kolega poseł Krzysztof Mieszkowski. – Marzec nie jest dobrym miesišcem na czczenie bohaterstwa Polaków. Marzec jest miesišcem dramatycznym dla polskich Żydów, o czym warto pamiętać i warto sobie to przypominać. Zbliża się 50. rocznica marca, więc ten kontekst zawsze będzie się pojawiał, zawsze będzie obecny, zawsze będzie podważał powagę tej ustawy – wskazywał poseł.

Krzysztof Czabański z PiS zaproponował, by zmienić słowa „w czasie II wojny œwiatowej" na „pod okupacjš niemieckš".

Podczas komisji zmieniono także termin wejœcia w życie ustawy. Wyrzucono 14-dniowe vacatio legis i wprowadzono zapis, że ustawa wejdzie w życie dzień po uchwaleniu przez Sejm. Wszystko na to wskazuje, że głosowanie odbędzie się w tym tygodniu, na 59 posiedzeniu Sejmu. We wtorek Elżbieta Kruk, sprawozdawca projektu, ma przedstawić go posłom. Ustawa może wejœć w życie w ekspresowym tempie.