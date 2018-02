Będą dotacje na stulecie niepodległości

Nawet 150 tys. zł będš mogły dostać organizacje i instytucje kultury na działania zwišzane z obchodami stulecia odzyskania niepodległoœci.

Rusza nowa edycja programu „Niepodległa". Ma on wspierać organizatorów obchodów stulecia odzyskania niepodległoœci w skali lokalnej i regionalnej. Budżet programu to 6 mln zł, a pojedynczy wniosek może uzyskać dotację od 8 do 150 tys. zł.

Program będzie promował festiwale, koncerty, spektakle, wystawy czy projekty animacyjno-edukacyjne, szczególnie te oparte na interakcji i współdziałaniu. Dopuszczone jest również przygotowanie i oznakowanie szlaków tematycznych i historycznych, tworzenie archiwów czy publikacje poœwięcone stuleciu odzyskania niepodległoœci. Organizator nie stworzył sztywnego katalogu działań, które mogš ubiegać się o œrodki.

– Chcemy, żeby to instytucje, które znajš lokalne społecznoœci, zaproponowały działania angażujšce ludzi we wspólne œwiętowanie. Wymogiem jest, żeby każde z nich umożliwiało radosne obchody wszystkim zainteresowanym stuleciem odzyskania niepodległoœci – mówi Jan Kowalski, dyrektor Biura Programu Niepodległa. —rib