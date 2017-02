Młody „Hitler” pod domem małego Hitlera

Braunau w Austrii, dom przy Salzburger Vorstadt, w którym w 1989 r. urodził się Adolf Hitler

Foto: Michael Kranewitter, Wikimedia Commons, CC-by-sa 4.0

Sobowtór Adolfa Hitler pozował do fotografii w miejscu, do którego pielgrzymują neonaziści. Austriacka prokuratura stawia zarzut gloryfikacji przywódcy Trzeciej Rzeszy, a to jest karalne.